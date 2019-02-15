Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-2

Taha AYHAN / MALATYA ()

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Guilherme (Dk. 78 Barış), Ömer, Murat Yıldırım (Dk. 55 Ahmet), Adem, Donald, Aleksic, Murat Akça (Dk. 70 Mustafa), Chebake, Mina, Bülent

BEŞİKTAŞ: Karius - Atiba, Isimat-Mirin, Lens (Dk. 67 Quaresma), Güven (Dk. 61 Kagawa), Ljajic (Dk. 88 Mustafa), Vida, Dorukhan, Burak, Gökhan, Caner

GOLLER: Dk. 65 Ömer (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 49 Atiba, Dk. 70 Ljajic (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 39 Adem (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor) - Ljajic (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

18'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda top doğrudan auta gitti.

28'inci dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı.

30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden topu içeri gönderdi. Altıpas içinde topla buluşan Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ertaç Özbir pozisyonu önledi.

39'uncu dakikada orta sahada Adem Büyük'ün Lens'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır önce oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Çakır, Adem Büyük'ü direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

49'uncu dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortaya hereketlenen Gökhan Gönül ön direkten kafayla topu kale ağzına indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Atiba'nın altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

53'üncü dakikada Lens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Ljajic'in vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

65'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Ömer Şişmanoğlu'nun Mirin'in ekarte ederek ceza yayından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Karius'un yanından ağlarla buluştu: 1-1.

70'inci dakikada Caner'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Ljajic'in altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in yanından ağlara gitti: 1-2.

90'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, direkt ceza sahası içerisine orta açtı. Kagawa'nın bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

LJAJIC, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.

70'inci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan içeri kestiği ortayı tamamlayarak takımını 2-1 öne geçiren Ljajic, gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atınca maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan yıldız futbolcu bu sarı kartla birlikte siyah beyazlı takımın ligin 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakada takımını yalnız bırakacak.

(FOTOĞRAFLI)