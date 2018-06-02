Everton'a Carvalho'dan iyi haber

İSTANBUL /

Sporting Lisbon, Everton'ın hedefindeki William Carvalho'nun ayrılmasına izin verdi.

Everton'un transfer listesinde bulunan yetenekli orta saha oyuncusu William Carvalho için kulübü Lizbon'dan izin çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Carvalho'nun İngiltere'de oynamak istediği ve kulübü Sporting'in de buna karşı çıkmayacağı ifade edildi.

Portekiz basını da, 26 yaşındaki oyuncunun, Sporting Lisbon'un yeni sözleşme teklifini reddettiğini belirtti.

Everton'ın Carvalho'ya imza attırması durumunda oyuncu daha önce birlikte çalıştığı hocası Marco Silva ile tekrar bir araya gelecek.

Portekizli yetenek, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıp 12 gün sonra başlayacak 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.