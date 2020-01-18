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Euroleague’de haftanın MVP’si üst üste 3'üncü kez Shane Larkin
SPOR 18.01.2020, 13:25
Turkish Airlines Euroleague’in 20’nci haftasında Anadolu Efes’in Amerikalı yıldız basketbolcusu Shane Larkin, üst üste 3’üncü kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek Euroleague tarihine geçti.
27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider Anadolu Efes’in sahasında ASVEL’İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalarak üst üste 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilmeyi başardı.
TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA MVP SEÇİLEN İLK OYUNCU
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague’de 18 ve 19’uncu haftalarda sırasıyla Barcelona ve Olimpia Milano karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP’si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.
Larkin’in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:
Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı
Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı
27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider Anadolu Efes’in sahasında ASVEL’İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalarak üst üste 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilmeyi başardı.
TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA MVP SEÇİLEN İLK OYUNCU
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague’de 18 ve 19’uncu haftalarda sırasıyla Barcelona ve Olimpia Milano karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP’si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.
Larkin’in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:
Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı
Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı
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