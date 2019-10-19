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Euroleague’de 3’üncü hafta sona erdi
Turkish Airlines Euroleague’de 3’üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı. Türkiye’yi Euroleague’de temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes,...
SPOR 19.10.2019, 00:02
Turkish Airlines Euroleague’de 3’üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.
Türkiye’yi Euroleague’de temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla birlikte 2’nci galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon 19 sayıyla oynarken Peters ve Micic de 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Euroleague’de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:
Olimpiakos – Zenit St. Petersburg: 68-77
Barcelona – ALBA Berlin: 103-84
Türkiye’yi Euroleague’de temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla birlikte 2’nci galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon 19 sayıyla oynarken Peters ve Micic de 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Euroleague’de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:
Olimpiakos – Zenit St. Petersburg: 68-77
Barcelona – ALBA Berlin: 103-84
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