Euroleague’de 3’üncü hafta sona erdi

Turkish Airlines Euroleague’de 3’üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.Türkiye’yi Euroleague’de temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla birlikte 2’nci galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon 19 sayıyla oynarken Peters ve Micic de 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.Euroleague’de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:Olimpiakos – Zenit St. Petersburg: 68-77Barcelona – ALBA Berlin: 103-84