Euroleague şampiyonu Fenerbahçe kupasını aldı

Zeljko Obradovic: "Tekrar Avrupa şampiyonu olmaktan çok mutluyum"

Uğur DEMİRKIRDI-Sercan SAPANATAN- Hakan TARHAN-CAN EROK-İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe'nin Euroleague'de şampiyon olmasının ardından Datome'nin saçı kesildi.Sarı-lacüivertli basketbolcu Luigi Datome, maç öncesi verdiği sözü tuttu. Euroleague kupasını kazanmaları halinde saçlarını kestireceğinin sözünü veren Datome'nin saçlarını takım arkadaşları kupa töreninin ardından kesti.THY Euroleague Yunanistan'ı 8-64 mağlup eden Fenerbahçe'nin maçını izlemeye giden eski yönetici Ali Koç, duygulu anlar yaşadı. Koç, sarı-lacivertli ekibin şampiyon olmasının ardından saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı.Öte yandan Fenerbahçe'ye destek olmaya gelen Nusret de şampiyonluk sevincini takımın arasına girerek yaşadı. Nusret, sarı-lacivertli takım ile 'salt bae' pozu verdi.SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)FENERBAHÇE: Ali Muhammed (8), Bogdanovic (17), Kalinic (17), Udoh (10), Vesely (8), Nunnally (2), Sloukas (3), Datome (11), Antic (4), Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, BennettOLYMPİAKOS: Spanoulis (9), Mantzaris (9), Birch (14), Printezis (7), Papanikolaou (3), Milutinov (10), Agravanis, Green (7), Waters (2), Papapetrou, Young, Toliopoulos (3)1. PERİYOT: 26-18DEVRE: 39-343. PERİYOT: 60-48Fenerbahçe'nin Euroleauge'de Olympiacos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın 1 numarası olduğu maçın ardından oyuncular açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başarılı yıldız ismi Bobby Dixon, "Geçen yıl finalde kaybettiğimiz kupayı bu yıl aldık çok mutluyuz. Çok zor bir maç oldu ama çok iyi defans yaptık ve kupayı kazandık" dedi.Pero Antic ise "Şampiyon olmak çok güzel. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok zor bir sezon oldu. Ama daha her şey bitmedi. Lig şampiyonluğu da alacağız. Olympiacos'a gelirsek çok iyi bir takım. Her zaman geri dönmeyi biliyorlar. Extra güç harcamak zorunda kaldık onları yenmek için. Ama biz başardık. Taraftara gelince ise müthiştiler bizim 6'ıncı adamamız oldular sahada"şeklinde konuştu.Fenerbahçe takımda attığı kritik sayılar ile şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Datome "Evet şampiyonuz bu sefer başardık çok mutluyuz. Ülkeye ve takıma ilk şampiyonluğu getirdik. Bizim çok özel, müthiş bir gece oldu. Şampiyon olursak saçımı keseceğime dair söz vermiştim ve yaptık. Seneye'de sakalımı kesermiyim bilmiyorum. Şimdi eğlence ve kutlama zamanı" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Bogdanovic ise "Şampiyonuz çok mutluyuz. Tüm taraftarımıza çok teşekkürler bizi tüm yıl desteklediler. Bu şampiyonluğa çok inanmıştık. Tüm takım arkadaşlarıma, hocamıza, ve beni her zaman destekleyen aileme çok teşekkür ederim"Karşılaşmayıda değerlendiren Bogdanovic "Maç sayı farkından dolayı kolay gözükebilir ama zor bir maç oldu. Çok çalıştık yenmek için. Bizim için müthiş tecrübe oldu" dedi.Transfer konusunda konusunda konuşan Sırp yıldız "Öncelik lig şampiyonluğu. Obradovic ile bu konuyu bir çok kez konuştuk. Bana her zaman transfer konularını düşünme dedi. BEnde düşünmedim. Ama bir gerçek varki NBA benim hayalim. Aama şuan bunu konuşmak istemiyorum" diye konuştu.THY Euroleague'de Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, "Tekrar Avrupa şampiyonu olmaktan çok mutluyum" dedi.Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, "Fenerbahçe için daha fazla mutluyum. Çünkü takımın ilk Avrupa şampiyonluğu. Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Herkes çok çalıştı. Bütün zafer oyuncularımın. Finalde inişler çıkışlar olabilir. Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarı var. Hep bizimle oldular. Taraftarlarımızla bağlantımız çok özel. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her büyük kulüpte bu olmaz." diye konuştu.Finalde karşğlaştıkları Olympiakos'u tebrik eden Obradovic, "Bütün gece bu maça çalıştım. Hayat devam ediyor. Bu akşam kutlayacağız ama çarşamba günü Türkiye Ligi'nde maç oynayacağız. Çok fazla vaktimiz yok. Türkiye şampiyonluğunu istiyoruz ve hazır olmalıyız. Hedefimiz seneye de Belgrad'da kazanmak olacak" şeklinde konuştu.Obradovic, kariyerindeki yaşadığı 9 şampiyonluğun değerli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Sezonda zor anlar yaşadık. Baskonia, bizi 36 sayı farkla yendi. Gece 11'de orada oynadık. Herkes uykuluydu. Aziz Yıldırım otele geldi, 'Üzülme her şey yoluna girecek.' dedi. Bu konuşmayı oyuncularıma da anlattım. Başkandan böyle güven alırsanız, sonuç bu oluyor. Şimdi kutlama zamanı. Bütün zafer aslında oyuncularımın."Ekpe Udoh'tan övgü ile bahseden Obradovic, "25 yıldır başantrenörüm. Onun gibi konsantrasyonu olan bir oyuncu hiç hatırlamıyorum. Hem savunmada hem de hücumda son derece konsantre oynuyor" dedi.Obradovic, sarı-laciverli ekibe gelme amacına ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ben pasaporta bakmam. Oyuncunun oynamasına bakarım. Kaç saat çalışıyor ona bakarım. Bazı oyuncular çok önemli isimler olacak. Ben hala açım. Sahada yatıp kalkıyorum. Sabah saat 09.00'da ofisime gidip akşam saat 22.00'de dönüyorum. Türk, ABD'li, Sırp oyuncu fark etmez. Kim basketbolu seviyorsa onu oynatırım."Final-Four'un "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Fenerbahçeli Ekpe Udoh ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok büyük bir maçtı. Bizim akşamımızdı. İnişler çıkışlar çok fazla oldu. Sağlıklı olduğumuz vakit, kazanacağımızı biliyorduk. Savunmada çok iyi bir iş çıkardık. Taraftarımız muhteşemdi ve zafere ulaştık. Rakip hiç önemli değildi. Annem de karşı takımda olsa ona karşı da oynarım. MVP seçilmekten de mutluyum" dedi.Aldıkları sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, düzenlenen basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Finale kadar geldikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Play-off'larda da Anadolu Efes'e karşı 2-1'den döndük. CSKA Moskova'yı yendik ama şampiyonluk için gereken bir şeyler daha vardı ama o bizde yoktu. Sonuçtan dolayı büyük bir hayal kırıklığımız var ama final oynamaktan da gurur duyuyoruz."Sfairopoulos, basın toplantısında yaptığı açıklamada Fenerbahçe yerine yanlışlıkla Anadolu Efes'i tebrik etmesinden dolayı daha sonra hatasını düzelterek sarı-lacivertli takımın iyi bir iş başardığını söyledi.