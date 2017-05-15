Euroleague kupası Türkiye'ye getirildi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: "O kupa Türkiye'de kalacak"



Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarını bir araya getiren ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunu yaptığı ve 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi şampiyonluk kupası Türkiye'ye getirildi.

Euroleague Şampiyonluk kupası Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu tarafından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Barcelona'dan İstanbul'a getirildi. Bertomeu ve şampiyonluk kupasını Atatürk Havalimanı apronunda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı karşıladı. THY'nin EuroLeague için özel olarak boyadığı uçağın altında düzenlenen törende bir açıklama yapan Aycı,"Bu kupa Barcelona'dan geldi inşallah hep Türkiye'de kalacak" dedi.

AYCI'YA TEŞEKKÜR

Törende konuşan Jordi Bertomeu, İstanbul'da oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, " İlker Aycı'nın bize sağladığı olanaklar sayesinde buradayız. 2012'den sonra tekrar İstanbul'da olduğumuz ve final için çok heyecanlıyız. Bu yıl bir Türk takımının olmasından dolayı ayrıca mutluyuz. Bunun Türkiye için ne anlama geldiğini biliyoruz. Unutulmaz bir final yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

HEP BERABER BU KUPAYI BIRAKMAYALIM

Final Fuor öncesi İstanbul'da tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten ve bunun için Jordi Bertomeu ve Euroleauge'in tüm yönetimine destekleri için teşekkür eden Aycı, "Kendisinin büyük destekleri olmasaydı bu kupa İstanbul'da oynanmıyor olabilirdi. Sözünün eri bir adam olarak düzgün sağlam ilkeli bir lider olarak kendisini kutluyorum. Bizim gönlümüzün neden yana olduğunu herkes biliyor. Kupa gelecek yıl Belgrad'da oynanacak. Herkes oraya gidecek sadece kupa gitmeyecek. Umarım kupa İstanbul'da kalacak. Kupayı bir ucundan yakaladık. Hep beraber bırakmayalım" dedi.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Biletlerin satışa çıktıktan 1.5 saat içinde tükendiğini ifade eden Aycı, konuşmasında şunları söyledi: "Bugün bilet yok. Gelen bilet talepleri karşısında ne yapacağımız bilmiyoruz. Sinan Erdem Spor Salonu muhteşem hazırlandı. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. 750 kamera ile muhteşem bir güvenlik sistemi içeriye kuruldu. Tam tedbirler alındı. Avrupa'nın en büyük dünyanın ikinci büyük kübik ekranı getirildi. Herşeyi ile muhteşem bir salon hazırlandı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kupanın uçaktan indirilmesi

-Jordi Bertomeu'nun açıklamaları

-İlker Aycı'nın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,()