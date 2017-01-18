Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

Euroleague'in en iyi savunmacısı...

Euroleague'in en iyi savunmacısı Ekpe Udoh aynı zamanda en iyi pivot seçildi İstanbul- (Fotoğraflı) Turkish Airlines EuroLeague'in "Genel Menajerler" anketinin ikinci kısmı yayınlandı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu...

Euroleague'in en iyi savunmacısı...

Euroleague'in en iyi savunmacısı

Ekpe Udoh aynı zamanda en iyi pivot seçildi

İstanbul-

(Fotoğraflı)

Turkish Airlines EuroLeague'in "Genel Menajerler" anketinin ikinci kısmı yayınlandı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ekpe Udoh, oylamaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Ekpe Udoh, oyların %62.5'ini alarak "Euroleague'in En İyi Pivotu" seçildi. İkinci sıra ise %12.5 oy ile CSKA Moskova oyuncusu Kyle Hines'ın oldu.

Yıldız oyuncu aynı zamanda genel menajerlerin verdiği oyların %25'ini alarak "En İyi Savunmacı" seçildi. Ekpe'yi Baskonia'dan Adam Hanga %18.75, CSKA Moskova'dan Kyle Hines ise %12.5 ile izledi.

Udoh, "Euroleague'in En Sert Oyuncusu" alanında da oyların %12.5'ini aldı ve ikinci sırayı Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston ile paylaştı. Bu alanda liderlik ise %37.5 ile CSKA Moskova sporcusu Kyle Hines'ın oldu.

Ekpe, Euroleague MVP'si adayları arasında da %6.25 oranla ilk dörtte yer aldı. Bu alanda liderlik ise %62.5 ile CSKA Moskova'dan Milos Teodosic'in oldu.

Ekpe Udoh'un yanı sıra Bogdan Bogdanovic de oylama sonuçlarında dikkat çekici bir dereceye imza attı. Bogdanovic, "Euroleague'in En İyi Şutörü" oylamasında %12.5 ile ikinci sırayı Maccabi'den Goudelock ile paylaştı. Bu alanda liderlik, %32.25 ile Real Madrid oyuncusu Jaycee Carroll'un oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55