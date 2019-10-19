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Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Nando De Colo
İstanbul () Fenerbahçe Beko forması giyen De Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu olarak MVP seçildi. Fenerbahçe Beko'nun, Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayarak...
SPOR 19.10.2019, 15:02
İstanbul ()
Fenerbahçe Beko forması giyen De Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu olarak MVP seçildi.
Fenerbahçe Beko'nun, Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynayan ve THY Avrupa Ligi'nde kendi sayı rekorunu kıran De Colo, Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 44 verimlilik puanıyla oynadı ve üçüncü haftanın MVP unvanına layık görüldü.
Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Zach LeDay, 35 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Sırp basketbolcu Nikola Milutinov üçüncü sırada yer aldı.
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