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Euroleague'de 3'üncü hafta yarın başlıyor
Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Euroleague'de ilk iki haftada mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde Kirolbet Baskonia karşısına çıkacak....
SPOR 16.10.2019, 10:16
Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Euroleague'de ilk iki haftada mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde Kirolbet Baskonia karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler, İspanya temsilcisini yenerek Euroleague'deki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele yarın saat 20.45'te başlayacak.
Turnuvada yer alan diğer bir Türk ekibi Anadolu Efes ise Euroleague 3'üncü hafta maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olacak. La Fonteta Salonu'nda oynanacak müsabaka 18 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Turkish Airliens Euroleauge'de 3'üncü haftanın programı şu şekilde:
17 Ekim Perşembe
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Kirolbet Baskonia
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız
21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano
18 Ekim Cuma
21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg
22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin
Euroleague'de ilk iki haftada mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde Kirolbet Baskonia karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler, İspanya temsilcisini yenerek Euroleague'deki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele yarın saat 20.45'te başlayacak.
Turnuvada yer alan diğer bir Türk ekibi Anadolu Efes ise Euroleague 3'üncü hafta maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olacak. La Fonteta Salonu'nda oynanacak müsabaka 18 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Turkish Airliens Euroleauge'de 3'üncü haftanın programı şu şekilde:
17 Ekim Perşembe
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Kirolbet Baskonia
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız
21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano
18 Ekim Cuma
21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg
22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin
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