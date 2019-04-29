ETÜ SBF, Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL,() -

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta şampiyon belli oldu. Dört Türkiye elemesinden gelen birincilerin Erzurum'daki mücadelesi sonrasında ETÜ SBF takımı, Brezilya'daki Dünya Finali'ne gitmeye hak kazandı.

Sokak futboluyla, geçmiş günlere dönmek isteyenler ve şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar için Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five'ta 2019 sezonunun Türkiye şampiyonu belli oldu. Erzurum Havuzbaşı'nda yapılan finalde 4 Türkiye elemesinden gelen 8 takım hünerlerini sergilediler. Finaller sonunda rakiplerini geçip mutlu sona ulaşan ETÜ SBF Takımı, Brezilya'daki Neymar Jr Enstitüsü'nde düzenlenecek Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Turnuvayı hiç gol yemeden noktalayan ETÜ SBF ekibi, "Birbirimizi eskiden beri tanıyoruz, çok organize olduk. Rakibe alan bırakmamayı tercih ettik. Jürgen Klopp'tan ilham aldığımız taktikle önde bastık ve gol yemeden turnuvayı bitirdik!" dedi.

Brezilya'daki Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali hakkında da konuşan şampiyon takım, '' En büyük hedefimiz Red Bull Neymar Jr's Dünya Şampiyonu olduktan sonra Neymar Jr'ın takımıyla yapılacak maçı kazanmak.'' ifadesini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)