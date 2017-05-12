 ETTU Cup’ta Bursa Büyükşehir şampiyon

Cemal EKENTOK/BURSA, () - KADINLAR ETTU Kupası finalinin rövanşında, Ankara TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa şampiyonu oldu.

BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleşen mücadele çok çekişmeli geçti. Günün ilk maçında TİGEM Spor'dan Zona Novikova, Bursa Büyükşehir’den Aleksandra Privalova'yı 11-13, 12-10, 7-11,11-8 ve 5-11'lik setlerle 3-2 yendi.

İkinci maçta ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Melek Hu, TİGEM Spor'dan ise Cristina Alina Hırıcı ile karşı karşıya geldi. Melek Hu, ilk seti 9-11 kaybetse de ikinci seti 11-4, üçüncü ve dördüncü setleri ise 11-4 ile 11-7'lik skorlarla kazandı ve durumu 1-1'e getirdi. Melek Hu'nun bu galibiyetiyle Bursa ekibi şampiyonluğu garantiledi.

Üçüncü karşılaşma Bursa ekibinden Simay Kulakçeken ile Ankara ekibinden Duygu Koçak arasında oynandı. Simay, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 11-1, 11-2 ve 11-5 yenerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Dördüncü mücadeleye Aleksandra Privalova, belindeki sakatlık nedeniyle çıkmadı. Cristina Alina Hırıcı, 3-0 hükmen galip sayılınca TİGEM Spor skoru 2-2'ye getirdi. 5. ve son mücadele Melek Hu ile Zona Novikova arasında yapıldı. Rakibini 11-8, 11-5 ve 11-6 yendi.

Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Bursa temsilcisi Ankara’daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'a Avrupa şampiyonluğu kupasını ETTU 2. Başkanı Cristinel Romanescu, Genel Sekreter Pierre Kass ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupayı Türkiye'ye 3. kez getiren takım oldu. Fenerbahçe 2012 ve 2013 yıllarında kupayı kazanmıştı.

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