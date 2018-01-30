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Eto'o'ya, Konya'da coşkulu karşılama

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK/KONYA,() Antalyaspor'dan ayrılarak Atiker Konyaspor ile anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, Konya havalimanında taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Çoğu taraftarın Eto'o ile cep telefonuyla selfie...

Eto'o'ya, Konya'da coşkulu karşılama

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK/KONYA,()

Antalyaspor'dan ayrılarak Atiker Konyaspor ile anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, Konya havalimanında taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Çoğu taraftarın Eto'o ile cep telefonuyla selfie çektirmek istemesi izdihama neden oldu. 
Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına Atiker Konyaspor ile anlaştı. Özel uçakla saat 23.00 sıralarında Konya'ya gelen Eto'o, havalimanında taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarın fotoğraf ve selfie çektirmek istemesi ise izdihama yol açtı. Taraftarın arasında güçlükle kendisini bekleyen minibüse binen Eto'o, yine konvoy eşliğinde kalacağı otele geçti.

FOTOĞRAFLI 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarın coşkulu karşılaması 
- Eto'o'nun gelmesi 
- Taraftarın fotoğraf ve selfie çektirmesi 
- İzdihamdan detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK KONYA ))
 

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