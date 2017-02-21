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Eto'o'ya baklava sürprizi

Antalyaspor'un Cumartesi günü yapacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanı izleyen taraftarlar, Eto'o'ya üzerinde adının yazılı olduğu baklava ikram etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor,...

Eto'o'ya baklava sürprizi

Antalyaspor'un Cumartesi günü yapacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanı izleyen taraftarlar, Eto'o'ya üzerinde adının yazılı olduğu baklava ikram etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam etti. Atilla Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve koşuyla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına top kapma ve pas çalışmasının ardından kuvvet ve kondisyon çalıştırdı. Antrenmanın ikinci bölümünde de kırmızı beyazlılar, küçük sahada taktik maçı yaptı. İzinli Motta ile sakatlığı bulunan Yekta antrenmana katılmadı. Hafif ağrıları bulunan Diego ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Kasığında ağrı olan Yekta'nın Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği kaydedildi.

EL KABİR ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Antrenmanda sakatlık yaşayan El Kabir de çalışmayı tamamlayamadı. El Kabir'in dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi. Antrenmanı Antalyaspor taraftarı da izledi. Başta Eto'o ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolculara tezahüratlarla destek olan taraftarlar, takımı Avrupa kupalarında görmek istediklerini söyledi. Antrenman sonunda taraftarlar futbolculara baklava ikram etti. Taraftar ve futbolcular üzerinde Eto'o'nun adı yazılı olan baklavayla da fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Antrenmandan detay

- Oyuncular detay

- Rıza Çalımbay detay

- Taraftarlar detay

- Baklava ikramı detay

(Haber-Kamera:Tolga YILDIRIM/ANTALYA )

 

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