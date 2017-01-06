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Eto'o transferi bugün bitebilir

 Ali DANAŞ - ANTALYA / Beşiktaş Eto'o transferini olumlu yada olumsuz bugün sonuçlandırmak istiyor. Uzun süredir Eto'o ve kulübü Antalyaspor ile görüşen Siyah Beyazlılar, Kamerunlu oyuncu ile her konuda anlaşmasına ve Antalyaspor...

Eto'o transferi bugün bitebilir

 Ali DANAŞ - ANTALYA /

Beşiktaş Eto'o transferini olumlu yada olumsuz bugün sonuçlandırmak istiyor.

Uzun süredir Eto'o ve kulübü Antalyaspor ile görüşen Siyah Beyazlılar, Kamerunlu oyuncu ile her konuda anlaşmasına ve Antalyaspor ile de büyük ölçüde mutabakata varmasına rağmen Kerim Frei engeline takılıyor.

Antalyaspor'a bonservis bedeli ödemek istemeyen başkan Fikret Orman, Eto'o için Ömer Şişmanoğlu (bonservis) ve Kerim Frei (kiralılk) takasında ısrarcı. Ancak Ömer'in gitmeyi kabul etmesine rağmen Kerim'in Antalyaspor'da oynamak istememesi dün akşam itibari ile transferin bitmesini engelledi.

Bugün yapılacak görüşmelerde Kerim'i tekrar ikna etmeye çalışacak olan transfer komitesi, Kerim olmaz ise sürpriz isimler ile Antalyaspor'a yeni bir teklif sunabilir. Bu isimlerin başkan Fikret Orman'ın 'oynamalarını istiyorum' dediği Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz gibi isimler olması bekleniyor. Beşiktaş'ın Eto'o için yedekte beklettiği teklif ise Ömer Şişmanoğlu ve 1 milyon Euro bonservis ödemek. Ancak başkan Fikret Orman ikinci seçeneği son çare olarak düşünüyor.

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