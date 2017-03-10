Eto'o'nun 36'ncı yaş gününde arkadaşları yüzüne pasta attı

Antalyaspor'un dünyaca ünlü Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun 36'ncı yaş günü takım arkadaşları tarafından antrenman sahasında kutlandı. Üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayı kesen Eto'o'nun yüzüne takım arkadaşları pasta attı. Yüzü pastaya bulanan Eto'o bazı arkadaşlarına tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi Teknik direktör Rıza Çalımbay, Eto'o ile bir süre sohbet etti. Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Taktik maçında Çalımbay, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Sakıb'ın yerine defansın solunda U21 takımının oyuncusu Yusuf'u denedi. Antrenmana sakat Diego, Yekta ile izinli Motta katılmadı.

ETO'O'YA DOĞUM GÜNÜ

Antrenman sonunda Antalyaspor teknik heyeti ile futbolcular Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o'nun 36'ncı yaş günün kutladı. Antrenman sahasındaki sürpriz kutlamada Eto'o üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayı kesti. Eto'o'ya ilk pasta dilimini teknik direktör Çalımbay, ikram etti. Pasta kesiminin ardından Antalyasporlu futbolcular, takım kaptanı Eto'o'nun suratına pasta attı. Futbolcuların birbirine pasta fırlatmasında eğlenceli anlar yaşandı. Daha sonra arkadaşları sarılarak tuttuğu Eto'o'nun yüzüne pasta sürdü. Yüzü pastaya bulanan Eto'o, bazı takım arkadaşlarına kızdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Eto'o ile Rıza hocadan detay goruntuler

- Takımın antrenman goruntulerı

- Eto'o'nun yas gunu kutlaması

- Pasta kesımı

- Eto'o'ya pastalı şaka

HABER: TOLGA YILDIRIM - KAMERA: EMRAH GÜL/ANTALYA, ()