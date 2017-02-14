Eto'o'lu Antalyaspor sergisi

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, ()- ANTALYASPOR'un 50 yıllık tarihinde akıllarda kalan fotoğrafları yağlı ve sulu boya çalışmasıyla tuvale yansıtan ressamlar, içlerinde dünyaca ünlü Eto'o'nun bulunduğu sergiyi mart ayı sonunda açacak.

Antalyaspor'un kuruluşunun 50'inci yıldönümü etkinliklerine kırmızı beyazlı takıma gönül veren ressamlar, yaptıkları resimlerle katkı verdi. Ressamlar Ahmet Korkmaz, Selahattin Demir, Ertuğrul Hepgüzel, Narin Yılmaz, Feridun Karaçetin, İbrahim Ünay, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Uslu ve Serap Çetin, Antalyaspor'u konu aldıkları çalışmalarında kulübün 50 yıllık tarihindeki fotoğrafları tuvale yansıttı. Takım kaptanı Samuel Eto'o'nun, futbolcular ile teknik heyetin fotoğraflarının ressamların fırçalarıyla tuvalde hayat bulduğu çalışmalardan oluşan serginin mart ayının son haftasında açılması planlanıyor.

ANTALYASPOR TARAFTARI RESSAMLAR

Sergi için önderlik eden ressam Ahmet Korkmaz, şunları söyledi:

"Çalışmamız, Antalyaspor tarihinde bir ilk olacak. Ben ve ressam arkadaşlarım Antalyaspor'un geçmişten bugüne fotoğraflarını temin ederek yağlı boya ve sulu boya çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın içinde olan arkadaşlarımızın hepsi de Antalyaspor taraftarı. İçerdeki maçları kaçırmamaya özel gösteriyoruz. Bizim bu girişimimiz Antalyaspor'a gönül vermiş diğer sanatçılara da örnek olabilir."

Ressamlardan Selahattin Demir ise ekipteki arkadaşlarından farklı olarak taraftarın Antalyaspor sevgisi, futbol heyecanının tribündeki renkliliği, şiddet ve taşkınlık gibi konuları resmettiğini söyledi.

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