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Eto'o iki çocuk hayranına kramponlarını hediye etti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un dünyaca ünlü Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, kendisini görmek için antrenmana gelen iki taraftara kramponlarını hediye etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde...

Eto'o iki çocuk hayranına kramponlarını hediye etti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un dünyaca ünlü Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, kendisini görmek için antrenmana gelen iki taraftara kramponlarını hediye etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanı izlemek için tesislere gelen Antalyaspor taraftarı 12 yaşındaki Ahmet Yağız Çapan ile 14 yaşındaki Yiğit Çapan saha kenarında Eto'o ile fotoğraf çektirdi. Hayranı oldukları dünya yıldızıyla görüşen minik taraftarlara Eto'o beklemedikleri bir sürpriz yaptı. Son iki sezon giydiği kramponları çocuklara hediye eden Eto'o, “İyi saklayın kramponlarımı. Bunlar benim için çok önemli. Birini geçen sezon diğerini de bu sezon giydim" dedi. Epilepsi hastası olan Yiğit, hayranı olduğu Eto'o'nun kramponlarını hediye etmesi üzerine büyük sevinç yaşadı. İki kardeş daha sonra hayran oldukları futbolcuyla bir süre sohbet edip, forma imzalattı. 
CHARLES'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar koşu ve ısınmanın ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman küçük sahada maçın ardından sona erdi. Antrenmanın ardından kırmızı beyazlılarda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Antalyasporlu futbolculardan Brezilyalı Charles'in doğum günü sahada pasta kesimiyle kutlandı. Pastayı Charles ile kesen Eto'o ilk dilimi Brezilyalı futbolcuya ikram etti. Futbolcular, Antalyaspor logolu pastayı birbirine atarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

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