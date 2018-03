Etimesgut Belediyespor - Kastamonuspor 1966: 1 - 0

ANKARA /

STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Segah Tunçkol (xx), Tolga Dede (xx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli (xx), Sabri Turgut (xx), Berat Çetinkaya (xx), Mehmet Fuat Gölbaşı (xxx), Yaşar Çetin (x)(Dk 82 Halil İbrahim Can (?), Mikail Koçak (xx) (Dk 90 Emrah Bozkurt (?), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Erçin Ilgaz (xx), Alaettin Batuhan Tur (xx), Caner Yılmaz (xx), Muhammet Emre Kalkan (xx) (Dk 88 Rıdvan Sağlam (?)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir Sevgi (xx), Oğuz Özden (x), Veli Kızılkaya (x), Doğan Can Otman (xx), Onur Güney (x), Ömer Can Sokullu (x) (Dk 47 Savaş Tağa (x), Nuri Fatih Aydin (xx), Oğuzhan Öztürk (xx), Youssef Yeşilmen (x) (Dk 79 Mustafa Pınar (x), Abdullah Halman (x) (Dk 47 Halil İbrahim Tuna (x), Muhammet Haşim Çoban (x)

SARI KART: Abdullah Halman, Oğuz Özden, Halil İbrahim Tuna (Kastamonuspor 1966), Caner Yılmaz (Etimesgut Belediyespor)

GOLLER: Dk 54 Pen. Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup 25'inci hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyespor, konuk ettiği Kastamonuspor 1966'yı 1 - 0 mağlup etti.