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ESTİ havuzda yine esti

İZMİR, () EGE Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü (ESTİ), Büyük Kadınlar Sutopu Ligi Dörtlü Finali'nden namağlup şampiyon döndü. Ligde üst üste 3. kez şampiyonluğu İzmir'e getiren ESTİ'li sporcular, büyük mutluluk yaşadı....

ESTİ havuzda yine esti

İZMİR, ()

EGE Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü (ESTİ), Büyük Kadınlar Sutopu Ligi Dörtlü Finali'nden namağlup şampiyon döndü. Ligde üst üste 3. kez şampiyonluğu İzmir'e getiren ESTİ'li sporcular, büyük mutluluk yaşadı. Ligde Dörtlü Final, Ankara'da ODTÜ Yüzme Havuzu'nda yapıldı. ESTİ, finallerde Adana Çınarlıspor'u 30-0, ODTÜ Spor Kulübü'nü 20-1, Galatasaray'ı ise 13-10 yenerek kupaya ulaştı.
ESTİ Başkanı Hüseyin Egeli, özverili ve istikrarlı yönetim anlayışı ile takım olarak bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.
Egeli, "Kendi havuzumuz ve kulüp binamız dahi olmadan, son derece sınırlı bir destekle, tamamen amatör bir organizasyon olarak yakaladığımız bu başarıyı Türkiye'de bizimle benzer koşullarda olan, futbol dışındaki tüm amatör spor kulüplerine armağan ediyoruz" dedi.

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