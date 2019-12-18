Eşref Hamamcıoğlu: Fatih Terim, başka işlerle uğraşmak zorunda bırakılmamalı

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Fatih Terim hem teknik direktörümüz ve hem de divan üyemizdir, bu camiadan biridir, başka işlerle uğraşmak zorundan bırakılmamalıdır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile özel ofisinde görüşmesi iddiası hakkında da açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Katılımcıları ve sonrasında katılanları bizzat gördüm. Buna ciddi tepki vermek lazım. Herkes arkadaş olabilir ama buna tepki vermemiz gerekiyor. Kurumsal tepki oldukça önemli. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve bir kulüp başkanının özel bir mekanda bir araya gelebiliyorsa, tüm futbolseverleri ilgilendiren kararlar verebiliyorsa bu zamandan sonra yapılacak hatalar kurgulanmış bir komploya dönüşecektir. Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermek zorundadır. Türkiye Futbol Federasyonu emeğe haksızlık yapıyor, camialara haksızlık yapıyor. Bunları insanlar ortamı boş buldukları için yapıyorlar diye düşünüyorum. Galatasaray Kulübü yönetiminin ve futbol camiasının bu konuya tepki vermesini bekliyorum. Yönetimin varoluş sebebi Galatasaray'ın menfaatlerini korumaktır. Bundan sonraki yapılan tüm hakem hatalarından komplo aramak en doğal hakkımızdır" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM, BU CAMİANIN BİR İSMİDİR"

Galatasaray'ın hale ligde yarışın içinde olduğu belirten Hamamcıoğlu, "Ligde sıralamaya bakacak olursak 3 puanlı bir sistemde yarışın içinde olduğumuz aşikardır. Medya ve başka camialar bu konuda manipülasyon yapmasına rağmen gerçek ortadadır. Burada yapmamız gereken teknik heyet ve direktörümüze destek verilmelidir ancak Sayın Fatih Terim ve teknik heyetin asıl işlerine odaklanmaları için ortamın hazırlanması gerekmektedir ve bunu sağlamakta bizlerin ve yönetimin görevidir. Fatih Terim hem teknik direktörümüz ve hem de divan üyemizdir, bu camiadan biridir, başka işlerle uğraşmak zorundan bırakılmamalıdır. Dün akşam Tuzlaspor maçında yaşanan nahoş olaylar yaşandı. Türkiye'de kadına şiddet var biliyorsunuz, bir Tuzla yöneticisinin bir kadın yöneticimize fiziki müdahale ile bulunduğu kameralarda görülüyor. Buna kurumsal tepki gösterilmesi gerekir. Ben Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurulunu göreve davet ediyorum. Kim yaptıysa bunun cezasız kalmaması lazım. Kadın yöneticimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"FLORYA ARAZİSİ ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYİ BASINDAN DEĞİL YÖNETİMDEN DUYMAK İSTERDİM"

Florya arazisi hakkında yapılan anlaşmayı basından duymamaları gerektiğini belirten Hamamcıoğlu, "Florya arazisi anlaşması konusunda Galatasaray'ın örf adetleri çerçevesinde nezaket kuralları içinde komitenin divana bilgilendirme yapmasını beklerdim. Bu bilgileri basından değil de sizlerin talepleri ile bilgilenmek en doğal hakkımızdır. Yönetim kurulunun bunun böyle yapması gerektiğini bildiriyorum. Bizde Florya sürecini basından takip ettik" dedi.