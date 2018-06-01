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eSpor Ligi'nde final heyecanı

İSTANBUL / Mart ayında başlayan turnuvalar ile Türkiye'deki PUBG ve eSpor severlerle buluşan 'LG PUBG TAMGAME' ligi için büyük finale sayılı günler kaldı. Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerinden katılan 400 takım ve 1600 oyuncunun...

eSpor Ligi'nde final heyecanı

İSTANBUL /

Mart ayında başlayan turnuvalar ile Türkiye'deki PUBG ve eSpor severlerle buluşan 'LG PUBG TAMGAME' ligi için büyük finale sayılı günler kaldı. Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerinden katılan 400 takım ve 1600 oyuncunun 3 ay boyunca mücadele ettiği turnuvaların ardından, Haziran ayındaki finaller için 72 takım belirlendi. Finale belirlenen takımlar içersinde Mısır'dan da bir takım yer alıyor. 15- 35 yaş aralığındaki oyunculardan oluşan takımların, final için iddialı olan ve ön plana çıkanları ise: Türkiye'den Team Bosphorus ve Royal Bandits oldu. 
Aylık elemeler ve derecelere göre belirlenen 60 takım ve eSpor dünyasından davet edilen 12 ünlü takım, 2-3 ve 9-10 Haziran'da yapılacak online maçlarda mücadele edecekler. Davet ile Haziran ayındaki elemelere dahil olan eSpor dünyasının ünlü takımlar ise şöyle: HWA Gaming, Team Ready, Oyun Hizmetleri, Gaz Gezenler, Team Bosphorus, Goblin Esports, Royal Bandits, Youth Crew, WEAS, Apophis Team, The Jager ve Mod-Z 
Sıralamada ilk 20 içinde yer alacak takımlar, 23 Haziran Cumartesi Volkswagen Arena'da gerçekleşecek 'LG PUBG TAMGAME Ligi Büyük Finali'nde oynamaya hak kazanacak ve şampiyonluk için mücadele edecekler.

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