Selin GÜRSEL-Ömer HASAR/İSTANBUL, () – DÜNYADA artık temelleri sağlamlaşmış olan Espor, Türkiye’de de hızla yükselmeye devam ediyor. 1907 Fenerbahçe Derneği, InGame Group tarafından yaratılan ve tamamen Türk yapımı bir oyun olan Zula ile iş birliğine imza attı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra, “Espor gençlerin ve aynı zamanda geleceğin sporu” dedi.

Espor alanında uzun yıllardır çalışmalar yapan ve önemli başarılar elde eden 1907 Fenerbahçe Derneği, tamamen Türk yapımı olan oyun Zula ile Espor alanında bir iş birliğine imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu’nda gerçekleşen imza törenine 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra ile InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp’in yanı sıra Fenerbahçe Zula Espor takımından oyuncular katıldı.

“GENÇLERE DOKUNMANIN BİR YOLU DA ESPOR’DU”

Video gösterimi ile başlayan basın toplantısında konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti. ’ya konuşan 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Afra, “Türkiye’deki 3 büyük kulüp içerisinde, Beşiktaş bu adımları daha önce atmıştı. Ama biz uygulamaya çok önem verdik. Karar verdikten sonra bir yol haritası çizdik. Önümüzdeki 10-15 sene sarı lacivertli renklere aşık olacak gençler için neler yapabiliriz diye düşündük. Onlara dokunmanın bir yolu da Espor’du. Ve bizim gittiğimiz yolda amacımız, tüm profesyonel rekabet ve müsabaka olan dünyadaki tüm oyunlarda temsil edilebilmek” dedi.

“20 SENE SONRA ESPOR’DA OLMAYAN BİR SPOR KULÜBÜ KENDİNİ SORGULAMALI”

Bazı ilkleri başarmaya başladıklarını ifade eden Afra, “Uluslararası bir dünya şampiyonasına katıldık, Uluslararası Olimpiyat Komitesi bizi muhatap almaya başladı, önümüzdeki sene için global bir sponsorluk konuşuluyor. Bunların hepsi önümüzdeki 5 sene için planlanan adımlarımız. Ben 10 belki 20 sene sonra Espor’da olmayan bir spor kulübünün kendisini biraz sorgulaması gerekebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ESPOR KARTOPU EFEKTİYLE BÜYÜYOR”

Yakın zamanda Espor’un futbolu bile geride bırakacağını ifade eden ile InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp, “Dünya çapında Espor çok hızlı büyüyen bir sektör. Dünya ortalamalarına baktığımız zaman yüzde 35’le büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok hızlı gelişmeler oluyor. 12-24 yaş arasında gençlerin tükettiği oyun sektöründe, yeni nesil çok daha farklı angajmanlar istiyor” dedi.

Dünyanın birçok yerinde Espor arenalarının inşa edildiğini dile getiren Alp şöyle devam etti:

“70 bin, 100 bin kişi Espor müsabakaları için bu arenaları dolduruyor. Türkiye’de de benzer bir formatta, çok hızlı bir yükseliş var. Online tarafındaki sosyal medyada yaşanan etkileşimlerden, geri dönüşlerden bunu görüyoruz zaten. Ama bu bir kartopu efektiyle büyüyor, anlamamız gereken nokta bu. Günümüzde birçok alanda spor müsabakaları maalesef minimum seyirci ile oynanırken Espor’da gerek online gerek offline platformlardaki etkileşim oranları çok yüksek.”

FENERBAHÇE’YE ÖZEL OYUN İÇİ ÖZELLEŞTİRMELER SATIŞA SUNULACAK

İş birliği kapsamında 1907 Fenerbahçe Espor takımı, Zula’nın düzenlediği, Türkiye’nin en iyi Zula takımlarının yer aldığı Zula Süper Lig’inde yarışacak. Dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde, 16 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve tamamen Türk yapımı olan Zula’nın marketinde, 1907 Fenerbahçe Espor takımına özel yapılmış oyun içi özelleştirmeler satışa sunularak, satılan ürünlerle gelir paylaşımı yapılacak.

(FOTOĞRAF-VİDEO)