eSpor'da finalistler belli oldu

İstanbul ()

Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerini kapsayan ilk onaylı PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Ligi 'LG PUBG TAMGAME'de büyük finale sayılı günler kaldı.

480 takım ve 1920 oyuncu ile başlayan Türkiye'nin en kapsamlı PUBG eSpor Ligi'nde, 20 finalist takım belli oldu. Büyük karşılaşma 23 Haziran'da Volkswagen Arena'da oynanacak. TAM Game ve PUBG Corp işbirliği ile Mart ayında başlayan turnuvalar ile Türkiye'deki PUBG ve eSpor severlerle buluşan 'LG PUBG TAMGAME' Ligi için büyük finale sayılı günler kaldı. 3 ay içinde toplam 1920 oyuncunun mücadele ettiği ve alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından olan 'LG PUBG TAMGAME' Ligi'nde, yarı finalde yapılan karşılaşmaların ardından 72 takım içinden 20 takım büyük finale katılmaya hak kazandı. Toplamda 60 bin dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı finallerde şampiyon olan takım, 16 bin dolar nakit ve ana sponsordan ekipman ödüllerinin yanı sıra, Berlin'de 25-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2 Milyon dolar ödüllü 'PUBG Global Invitational' turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Ayrıca büyük finalde dereceye giren 2. takım 8 bin dolar, 3. takım 4 bin dolar para ödülünün sahibi olacak.

Dev organizasyona, oyuncu takımlar ve izleyicilerle birlikte ortalama 2500 kişinin katılması bekleniyor. Büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek finalist takımlar şunlar:

1. Oyun Hizmetleri

2. TOA Esports

3. Mod-Z

4. Gaz Gezenler

5. Griffins

6. Ice Esports Club

7. Dark Passage

8. Moria's Sons

9. Team Ready

10. Beşiktaş Esports

11. Osh-Tekk Warriors

12. Gameparam ESC

13. YoungStars TOA

14. Misi Esports Club

15. Not Fair

16. HWA Gaming

17. Invictum E-Sports

18. Kızıl Elma

19. Apophis Team

20. The Order