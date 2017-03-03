Eskrimde ilk kez Avrupa Şampiyonluğu geldi

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun tarihinde ilk kez bir sporcumuz Avrupa Şampiyonluğu kazandı.

İbrahim Ahmed Acar, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tarihi başarı elde eden İbrahim Ahmed Acar'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tarihi başarı elde eden milli eskrimciyi tebrik etti.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen şampiyonada kılıç kategorisinde yarışan milli sporcu, Türkiye'ye eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Milli sporcu, çeyrek finalde Ukraynalı, yarı finalde de Rus rakibini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı rakibi Ivan Pysarenko ile karşılaşan İbrahim Ahmed Acar, çekişmeli geçen müsabakada teknik molaya 8-6 geride girdi. Mola sonrasında rakibine üstünlük sağlayan İbrahim, karşılaşmayı 15-11 kazanarak, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ, MİLLİ ESKRİMCİ ACAR'I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Eskrimci İbrahim Ahmed Acar için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden Milli Sporcumuz İbrahim Ahmed Acar'ı tebrik ediyorum. Ülkemize eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Ahmed Acar bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Eskrim branşında yükselen başarı grafiği Milli Sporcumuzun elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu ile taçlanmış oldu. Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcumuzun ileride ülkemize daha büyük zaferler kazandıracağına yürekten inanıyorum."

İSTANBUL /