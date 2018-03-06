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Eskrimde altının ardından bir de bronz madalya!

Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzandı.

Eskrimde altının ardından bir de bronz madalya!

Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzandı.

Soçi'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'na takım müsabakalarıyla devam edilirken, iki gün önce yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyon olan Deniz Selin Ünlüdağ ile birlikte Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yarıştığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, ana tabloda 2'nci sırada yer aldığı için son 16 turunu bay geçti.
Çeyrek finalde Ukrayna'yı 45-30'luk skor ile geçen milliller, yarı finalde karşılaştığı Rusya'ya 45-42 yenilerek final şansını yitirdi ve 3'üncülük maçında İtalya'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya 45-36 üstünlük kurarak bronz madalya kazandı. Türkiye böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti. 
Öte yandan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı da şampiyonayı 6'ncı sırada tamamladı.

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