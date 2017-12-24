Eskrim sporcularından Kerim bebeğe anlamlı destek

Adıyaman'da dün oynanan Eskrim Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar Epe kategorisinde madalya kazanan sporcular ve madalya seremonisine katılanlar, elleriyle sol gözlerini kapatarak Doğu Guta'daki saldırıda sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe destek oldular.

Suriye'de Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesi ile sol gözünü kaybeden Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına eskrim sporcuları da katıldı. Sporcuların bu hassasiyeti salondakilerden alkış aldı.

Ayrıca Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personeller de bu konuda duyarlılıklarını göstermek amacıyla İl Müdürü Fikret Keleş'i makamında ziyaret ederek elleriyle sol gözlerini kapatıp Kerim bebeğe destek oldular.

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