Eskrim Açık Turnuvası, Karaman'da tamamlandı

KARAMAN () - Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Eskrim Açık Turnuvası'nda Türkiye'nin 13 ilinden hem 10-12 ve 14 yaş altı, hem de veteran yaş kategorilerinde 550 eskrimci madalya için mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan "U10-U12-U14 Kılıç" ve "Veteranlar Epe-Flöre-Kılıç" Açık Turnuvaları, 23-24 Mart tarihlerinde Karaman'da gerçekleştirildi. Yunus Emre Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyona sonununda madalyalar sahiplerini buldu.

Karaman 'U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuvası' ve 'Veteranlar V1-V2-V3 Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvası'nda kategorilerine göre madalya kazanan sporcular:

U14 Erkek Kılıç: 1. Tolga Aslan (Bursa ferdi), 2.Enes Talha Kalender (Ankara ferdi), 3.Burak Efe Emiroğlu (Eskişehir Demirspor Kulübü), 3. Gencer Işık (Bursa ferdi)

V1 Erkek Epe: 1. Yasin Doğan (TED S.K.), 2. Ertuğrul Cengiz (Angora Pars Esk), 3. İrfan Eken (Konya ESK S.K.), 3. Şaban Harun (Konya ESK S.K.)

V2 Erkek Epe: 1. hmet Dizioğlu (TED S.K.), 2. Aydın Kahraman (BFM GSK), 3. Selçuk Safçı (İzmir ferdi), 3. Murat Şahabettinoğlu (Çankaya Esk. S.K.)

V1 Kadınlar Epe: 1. Sibel Galyoncu (BFM GSK), 2. Gülşen Kaymak (Konya ESK S.K.), 3. Emel Eken (Konya ESK S.K.), 3. Neslihan Andıç (Eskişehir Demirspor Kulübü)

U10 Erkek Kılıç: 1. Uluç Eke Güven (Parat Ripost), 2. Arda Takka (Pars Eskrim G.S.K.), 3. Alp Deniz Öcek (İzmir Büyükşehir Bel. G.S.K.), 3. Candeniz Berrak (ANOKES S.K.)

U12 Kızlar Kılıç: 1. Ela Güneş (Parat Ripost S.K.), 2. Duru Kırsırtlı (Bursa ferdi), 3. Ebrar Nisa Kutlu (Pars Eskrim G.S.K.), 3. Akya Göllü (Pars Eskrim G.S.K.)

U12 Erkek Kılıç: 1. Arda Tanerler (Bursa ferdi), 2. Toprak Altınçekiç (ASP GSPK), 3. Nedim Semih Mescioğlu (Bursa ferdi), 3. Mustafa Can Gül (Bursa ferdi)

V1 Erkek Flöre: 1. Burak Uzel (İstanbul ferdi), 2. Atakan Akçay (Adana ferdi), 3. Mehmet Şafak (Eskişehir ferdi)

V1 Erkek Kılıç: 1. Hakan Özden (Eskişehir Demirspor Kulübü), 2. Burak Uzel (İstanbul ferdi), 3. Barış Övünç (Bursa ferdi), 3. Önder Işıklan (Başkent E.S.K.)

V1 Kadınlar Kılıç: 1. Neslihan Andıç (Eskişehir Demirspor Kulübü), 2. Mesude Emiroğlu (Eskişehir Demirspor Kulübü)

V2 Erkek Kılıç: 1. Ethem Altan Ünsal (Manisa ferdi)

V3 Erkek Flöre: 1. Mehmet Şafak (Eskişehir ferdi)

V3 Erkek Kılıç: 1.Mehmet Şafak (Eskişehir ferdi)

U10 Kızlar Kılıç: 1. Duru Kayalar (Manisa ferdi), 2. Irmak Şenoğlu (Bursa ferdi), 3. İrem Melek Bayrak (ANOKES S.K.), 3. Duru Ayşe Özgönül (Vişnelik TESK)

U14 Kızlar Kılıç: 1. Alara Cermen (Pars Eskrim G.S.K.), 2. Nil Güngör (Kastamonu Esk S.K.), 3. Serra Macit (Eskişehir Demirspor Kulübü), 3. Bahar Celep (TED S.K.)

(FOTOĞRAFLI)