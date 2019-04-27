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Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'dan vefa örneği

Can ÇELİK / ADANA,() - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un başarılı oyuncusu Mehmet Özcan (21), altyapısından yetiştiği Adana Gençlerbirliği takımının maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye şampiyonasına gidemeyen U-14...

Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'dan vefa örneği

Can ÇELİK / ADANA,() - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un başarılı oyuncusu Mehmet Özcan (21), altyapısından yetiştiği Adana Gençlerbirliği takımının maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye şampiyonasına gidemeyen U-14 takımına maddi destek verdi.
2013-2014 sezonunda küçük yaş grubunda şampiyon olan Adana Gençlerbirliği takımının kadrosunda bulunan Mehmet Özcan, daha sonra Eskişehirspor’a transfer oldu. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Özcan, altyapısında yetiştiği Adana Gençlerbirliği'nin U-14 takımının maddi imkansızlıklar nedeniyle Türkiye Şampiyonası'na gidemeyeceğini öğrenince, kulübe yardımda bulundu.
KULÜP BAŞKANI HALUK GÜNER KÖKTÜRK: ÖRNEK OLMALI
Adana Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Haluk Güner Köktürk, Mehmet Özcan’ın henüz 11 yaşındayken kulübe geldiğini ve her zaman karakteriyle ve dürüstlüğüyle ön plana çıktığını belirtti. Mehmet Özcan’ın kulüpte kaldığı yıllar boyunca büyük gelişme gösterdiğini ve iyi yerlerde olduğunu söyleyen Başkan Köktürk, “Buradan ayrıldı ama eski takımını unutmamış. Biz kendisinden bir yardım talebinde bulunmadık. Kendisi durumu öğrenmiş ve habersiz bir şekilde yardım etmiş. Güzel ve örnek bir davranış. İyi yerlere gelmiş futbolculara örnek olmalı ve onlar da altyapısından yetiştiği kulüplerini unutmamalı. Çünkü biz burada yeni Mehmet Özcan’lar yetiştiriyoruz. Kendisine bu davranışından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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