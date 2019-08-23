Flaş Haber4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Son Dakika
Eskişehirspor’a haciz şoku
Eskişehirspor, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlarken, bu kez de haciz şoku yaşadı. Eski bir çalışan 90 bin liralık alacağına karşın kulübün spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlarını haczetti. TFF 1’nci...
SPOR 22.08.2019, 17:36
Eskişehirspor, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlarken, bu kez de haciz şoku yaşadı. Eski bir çalışan 90 bin liralık alacağına karşın kulübün spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlarını haczetti.
TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan mali müşavir Baki Dündar, 90 bin liralık alacaklarına karşılık kulübe polis eşliğince icra memurları gönderdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde inceleme yapan icra memurları, futbolcuların kullandığı spor aletlerinin yanı sıra televizyon ve bilgisayara haciz koyarak kamyonlara yükletti. Avukat Mualla Dündar, "İcra takibi kesinleştiği için biz diğer bütün alacaklılar gibi yasal yollara tevessülle hukuki haklarımızı kullanmak amacıyla ve kaydıyla buraya geldik. Bunu icra müdürleri ve memurları da bilir. Alacak oranında bizim mal haciz etmemiz mevcut. Ben bunu tekrar söyleyeyim insanların kişisel meselesi değil bu. Eskişehirspor ile alakalı kişisel bir durum mevcut değil" dedi.
Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Topkaya ise mali durumun ortada olduğunu belirterek şunları söyledi:
"İcra memuru ile beraber alacaklının vekili de şu an burada. Kanunen icra takibi de başlattı. Alacağı vardır haciz işlemini yapıyor. Ama tabi Eskişehirspor tüm şehrin ortak manevi değeri. Bu haczin yapılmış olması normal şartlarda Eskişehir halkının tamamını ilgilendiren bir camiada yapılmış olması tabi üzücü. Kulübün mali durumu ortada. Kulüpte biz elimizden geldiğince futbol takımındaki futbolcu alacaklarını da karşılamaya çalışıyoruz ama yani bugüne kadar mevcut alacaklılarla ilgili ilk defa haciz gelmiyor birçok defa haciz geldi."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan mali müşavir Baki Dündar, 90 bin liralık alacaklarına karşılık kulübe polis eşliğince icra memurları gönderdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde inceleme yapan icra memurları, futbolcuların kullandığı spor aletlerinin yanı sıra televizyon ve bilgisayara haciz koyarak kamyonlara yükletti. Avukat Mualla Dündar, "İcra takibi kesinleştiği için biz diğer bütün alacaklılar gibi yasal yollara tevessülle hukuki haklarımızı kullanmak amacıyla ve kaydıyla buraya geldik. Bunu icra müdürleri ve memurları da bilir. Alacak oranında bizim mal haciz etmemiz mevcut. Ben bunu tekrar söyleyeyim insanların kişisel meselesi değil bu. Eskişehirspor ile alakalı kişisel bir durum mevcut değil" dedi.
Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Topkaya ise mali durumun ortada olduğunu belirterek şunları söyledi:
"İcra memuru ile beraber alacaklının vekili de şu an burada. Kanunen icra takibi de başlattı. Alacağı vardır haciz işlemini yapıyor. Ama tabi Eskişehirspor tüm şehrin ortak manevi değeri. Bu haczin yapılmış olması normal şartlarda Eskişehir halkının tamamını ilgilendiren bir camiada yapılmış olması tabi üzücü. Kulübün mali durumu ortada. Kulüpte biz elimizden geldiğince futbol takımındaki futbolcu alacaklarını da karşılamaya çalışıyoruz ama yani bugüne kadar mevcut alacaklılarla ilgili ilk defa haciz gelmiyor birçok defa haciz geldi."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kulüp tesislerinden detaylar
-Haczedilen malzemeler
-Taraflar arasındaki tartışma
-Avukat Dündar ve asbaşkan Topkaya’nın açıklaması
-Genel görüntüler
23°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016