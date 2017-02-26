Eskişehirspor-Ümraniyespor maçının ardından

Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli: Bu iki kayıp puanı telafi edeceğiz

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sözeri: Bizim için çok önemli bir puan aldık

Eskişehirspor'un kendi sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldığı maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Denizli, karşılaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Düşüncemiz maçı kazanıp, hem içeride oynadığımız ilk maçı, hem de yukarıdaki yerimizi daha sağlıklı bir hale getirmekti. Bazen futbol şansı dediğimiz şeyler gerçekleşmiyor. Genel olarak özelikle oyunun büyük bir bölümünde isteyen, arzulayan atmaya çalışan, bazen atamayan direkten dönen toplar bir tarafa onun dışında pozisyonlarımız geldi. Kısacası iki puan bizim düşüncemizde. İki haftada iki puan kayıp var. Önemli mi? Önemli sayılır. Psikolojik açıdan... Sadece şunu söyleyeyim taraftarımız bunu bilsin, buraya ne için geldiğimi veya ne için davet edildiğimi biliyorum. Önümüzdeki haftalarda bu tablo mutlaka değişecektir. Bu iki kayıp puanı telafi edeceğiz. Bu ligde oynadığımız her maç klasman yerine bakmaksızın zor. Bunu biliyoruz. Önümüzde iki tane dış saha oyunumuz var. Daha sonraki haftalarda da düşündüğümüz rakiplerle mücadelemiz başlayacak. Onun için sadece bugün hem futbolcularım adına, hem taraftarımız adına, hepimiz adına üzüldüm."

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PUAN ALDIK"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de bir puan aldıkları için şanslı olduklarını söyledi. Eskişehirsporlu taraftarlara saygı duyduklarını da ifade eden Sözeri, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Öncelikle çok güzel bir ambiyans vardı. Eskişehirspor taraftarı gerçekten Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir şekilde takımlarını ittiler. Biz de rakibimize saygı duyarak başladık maça. Maçın geneline bakacak olursak ilk yarıda biraz defansif oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuna ortak olamadık açıkçası. Eskişehirspor bizden daha baskılı oynadı. Zaten oyun planımız da buydu. İlk yarıyı berabere bitirip ikinci yarıda kontralarda bulduğumuz pozisyonlarla gol bulmaktı. İkinci yarı ortak olduk oyuna. Ama maalesef bir iki tane net pozisyonu değerlendiremediğimiz için berabere bitti. Tabii ilk yarıda biraz şansımız da vardı. Üç tane top direkten döndü, onu da yadsımamak lazım. İkinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımıza çünkü biraz pas yapmalarını, kendilerine güvenmelerini söyledim. Tabii kolay değil bu ambiyansta Eskişehirspor'a karşı mücadele etmek. Bakıldığı zaman çok iyi bir mücadele olduğu düşüncesindeyim. Bizim için çok önemli bir puan aldık. Belki Eskişehirspor 2 puan kaybetti ama burada Mustafa Denizli hocamız takıma büyük hava katmış. Dolayısıyla buradan puan almak kolay olmayacaktır bundan sonra. Biz o puanı aldık şanslıyız. Tabii şanslıyız, savaştık, mücadele ettik, yürekten oynadık."

Görüntü Dökümü:

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-Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin konuşması

-Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin konuşması

(Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR )