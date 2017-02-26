Eskişehirspor-Ümraniyespor maçı sonu soyunma odası

Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ, ()-ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Ümrahniyespor ile golsüz berabere kaldığı maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. İlk kez taraftarlarını önüne çıktığını belirten Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Denizli karşılaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Düşüncemiz maçı kazanıp, hem içeride oynadığımız ilk maçı, hem de yukarıdaki yerimizi daha sağlıklı bir hale getirmekti. Bazen futbol şansı dediğimiz şeyler gerçekleşmiyor. Genel olarak özelikle oyunun büyük bir bölümünde isteyen, arzulayan atmaya çalışan, bazen atamayan direkten dönen toplar bir tarafa onun dışında pozisyonlarımız geldi. Kısacası iki puan bizim düşüncemizde. İki haftada iki puan kayıp var. Önemli mi? önemli sayılır. Psikolojik açısından. Sadece şunu söyleyeyim taraftarımız bunu bilsin buraya niçin geldiğimi veya niçin davet edildiğimi biliyorum. Önümüzdeki haftalarda bu tablo mutlaka değişecektir. Bu iki kayıp puanı telafi edeceğiz. Bu ligde oynadığımız her maç klasman yerine bakmaksızın zor. Bunu biliyoruz. Önümüzde iki tane dış saha oyunumuz var. Daha sonraki haftalarda da düşündüğümüz rakiplerle mücadelemiz başlayacak. Onun için sadece bugün hem futbolcularım adına, hem taraftarımız adına, hepimiz adına üzüldüm."

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ümriniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de bir puan aldıkları için şanslı olduklarını söyledi. Eskişehirsporlu taraftarlardan saygı duyduklarını da ifade eden Sözeri karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Öncelikle çok güzel bir ambiyans vardı. Eskişehirspor taraftarı gerçekten Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir şekilde takımlarını ittiler. Biz de rakibimize saygı duyarak başladık maça. Maçın geneline bakacak olursak ilk yarıda biraz defansif oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuna ortak olamadık açıkçası. Eskişehirspor bizden daha baskılı oynadı. Zaten oyun planımız da buydu. İlk yarıyı berabere bitirip ikinci yarıda kontralarda bulduğumuz pozisyonlarla gol bulmaktı. Onu da ikinci yarı ortak olduk oyuna. Ama maalesef bir iki tane net pozisyonları değerlendiremediğimiz için berabere bitti. Tabi ilk yarıda biraz şansımız da vardı. Üç tane top direkten döndü onu da yadsımamak lazım. İkinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum.Oyuncularımıza çünkü biraz pas yapmalarını, kendilerine güvenmelerini söyledim. Tabi kolay değil bu ambiyansta Eskişehirspor'a karşı mücadele etmek. Ama özelikle orta sahada Hürriyet'in önderliğinde güzel bir performans Eskişehirspor'dan benim oyuncularımdan çok güzel bir performans. Bakıldığı zaman çok iyi bir mücadele olduğu düşüncesindeyim. Bizim için çok önemli bir puan aldık. Belki Eskişehirspor 2 puan kaybetti ama burada Mustafa Denizli hocamız takıma büyük hava katmış. Dolayısıyla buradan puan almak kolay olmayacaktır bundan sonra. Biz o puanı aldık şanslıyız. Tabi şanslıyız; savaştık mücadele ettik yürekten oynadık."

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