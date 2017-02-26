Eskişehirspor-Ümraniyespor: 0-0

Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Serkan Çınar (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx), Erkan Akbulut (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xxx)- Kamil Ahmet (xxx), Bilal Aziz (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Aykut (xxx), Uğur İnceman (xx)(Dk.79 Dorukhan x), Hasan Hüseyin (xx), Hürriyet (xxx), Ofoedu (xx), Meye (xx)(Dk.69 Kaan xx), Bruno (xx)(Dk.46 Semih Şentürk xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx)- Oğuz (x)(Dk.35 Mücahit xx), Mehmet (xxxx), Mustafa (xxx), Tarık (xxx), Timur (xx)(Dk.61 İbrahim xx), Seıdu Salıfu (xxx), Ömer (xx)(Dk.77 Samet x), Serdar (xxx), Steve Beleck (xxx), Otoo (xxx)

SARI KART: Hürriyet (Eskişehirspor)

TÜRKİYE 1'inci Futbol Ligi'nde Eskişehirspor, kendi sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli de ilk kez bu maçta taraftarın karşısına çıktı.

6'ncı dakikada Otoo'nun ortasında Steve Beleck sert vurdu, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

WX11'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Bilal Aziz'in pasına Meye'nin şutunda top direkten döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

42'nci dakikada Ofoedu'nun ortasında Meye yakın mesafeden sert vurdu top direkten döndü.

69'uncu dakikada Bilal Aziz'in kullandığı serbest atışta ceza alanında Ofoedu dokundu top auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 bitti.