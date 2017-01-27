Eskişehirspor teknik direktörü Özalan: Süper Lig'deki 3 takımdan bana teklif geldi

TÜRKİYE 1'inci Futbol Ligi'nde lider olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, kendisine Süper Lig'deki 3 takımdan teklif geldiğini ancak bu teklifleri kabul etmediğini söyledi.Eskişehirspor'da önmüzdeki Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Eszkişehirspor teknik direktörü Alpay Özalan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin galibiet olduğunu ifade eden Özalan şunları söyledi:"Bu hafta gerçekten çok ciddi bir maçımız var. Şanlıurfaspor özellikle kendi sahasında iyi oynayan, sonuca giden bir ekip. Ama hep aynı söylemiş olduğum bir şey var, klasik bir şey olacak ama bizim için rakibin ismi, cismi çok önemli değil. Biz bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Deplasman olmuş, kendi sahamız olmuş bu bizim konsantrasyonumuzu, arzumuzu isteğimizi hiç bir zaman etkilemez. Yine aynı arzu ve istekle, yine bundan önceki deplasman maçlarında nasıl oynadıysak kazanmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyduksak yine öyle bir maça çıkıyoruz. Sezon sonuna kadar liderliği bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. İnşallah Allah'ta hayırlısını verir bize sezon sonunda diye düşünüyorum."'BU ONUR VERİCİ'Teknik direktör Alpay Özalan bir gazetecinin "Aytemiz Alanyaspor'dan teklif aldınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Gerçekten ben burada başarılı işler yaptığıma inanıyorum, tabi ki oyuncularımın sayesinde. altı, altı buçuk aylık teknik direktörlük kariyerimde, herkesin her türlü risk olarak baktığı bir yerde, siz takımı lider yapıyorsunuz. Ve Süper Lig'den bana bir değil 3 teklif geldi bunu da açık söyleyeyim. Bu onur verici bir şey. Kulübümüz için onur verici bir şey, benim için onur verici bir şey. Ama bundan sonraki olacak olaylar için de söylüyorum, şimdi için de söylüyorum benim böyle bir düşüncem yok. Ben Süper Lig'de teknik direktörlüğümü yapacağım. Onu da inşallah seneye Eskişehirspor'un başında yapacağım. Eskişehirspor nasıl süper ligde olduğu zamanlarda UEFA kupalarına, Avrupa kupalarına gitmiş, inşallah öyle bir takımın başında olacağım. Benim hedefim bu. Ben futbolculuk kariyerimde de, özel hayatımda da koymuş olduğum hedefleri başarmış bir insanım. Bu hedefimi de başaracağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Maalesef inanmayanlar da var açıkçası, bize güvenmeyenler de var. Ama ben güvenmeyenleri mahcup etmiş, güvenenlerin de yüzünü kara çıkarmamış insanım. Ben doğru bildiğim yolda ilerlerim. Dışarıdan gelen tepkiler ne olursa olsun kulak asmam."

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