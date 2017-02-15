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Eskişehirspor Teknik Direktör Denizli ile anlaştı

TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaştı. Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor yönetimi teknik direktörlük için İstanbul'da görüştüğü Mustafa Denizli'den olumlu yanıt...

Eskişehirspor Teknik Direktör Denizli ile anlaştı
TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaştı.
Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor yönetimi teknik direktörlük için İstanbul'da görüştüğü Mustafa Denizli'den olumlu yanıt aldı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ın Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardığı, Denizli'nin yarın Eskişehir'e gelerek sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Mustafa Denizli'nin Eskişehirspor'un bu haftaki Elazığspor maçında takımın başında olacağını da kaydedildi.
KULÜBÜN İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA
Eskişehirspor'un resmi internet sitesinde de Mustafa Denizli ile anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Açıklama da şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş dönemlerde yaptığımız görüşmelerde değerli hocamız, o gün için uygun olmadığını ancak Eskişehirspor camiasını yakından takip ettiğini ve bir gün 'Eskişehirspor'un bana ihtiyacı olduğunda' mutlaka destek olacağını belirtmiştir.
Mustafa Denizli sözü de bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir'in kendisine olan ihtiyacı dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden Eskişehirspor Teknik Direktörlüğünü kabul etmiştir. Perşembe günü saat 13.00'de tesislerimize teşrif edecek olan Teknik Direktörümüze başarılar diler, tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı olmasını dileriz."

 

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