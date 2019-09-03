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Eskişehirspor seçimli kongreye gidiyor
Mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor’da yönetim 19 Eylül’de seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. TFF Birinci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yaşanan mali...
SPOR 03.09.2019, 18:04
Mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor’da yönetim 19 Eylül’de seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.
TFF Birinci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yaşanan mali kriz ve transfer yasağı yönetime yeniden kongre kararı aldırdı. Geçen mayıs ayında başkanlığa seçilen Osman Taş, istifa edip 20 gün sonra yeniden geri dönerken, Adnan Sevim ve beraberindekiler yönetime talip olduklarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından toplanan yönetim kurulu 19 Eylül tarihine seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Eskişehirspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 19.09.2019 Perşembe günü, saat 18.00’de Anemon Otel Eskişehir’de yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.09.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
SPORTİF DİREKTÖR DE AYRILDI
Öte yandan Eskişehirspor’da sportif direktör olarak görev yapan Ayhan Taşçı’nın görevine son verildiği açıklandı. Siteden yapılan açıklamada kulüp başkanı Osman Taş ile bir araya gelen Ayhan Taşçı’nın sportif direktörlük görevine son verildiği belirtilerek kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.
TFF Birinci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yaşanan mali kriz ve transfer yasağı yönetime yeniden kongre kararı aldırdı. Geçen mayıs ayında başkanlığa seçilen Osman Taş, istifa edip 20 gün sonra yeniden geri dönerken, Adnan Sevim ve beraberindekiler yönetime talip olduklarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından toplanan yönetim kurulu 19 Eylül tarihine seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Eskişehirspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 19.09.2019 Perşembe günü, saat 18.00’de Anemon Otel Eskişehir’de yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.09.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
SPORTİF DİREKTÖR DE AYRILDI
Öte yandan Eskişehirspor’da sportif direktör olarak görev yapan Ayhan Taşçı’nın görevine son verildiği açıklandı. Siteden yapılan açıklamada kulüp başkanı Osman Taş ile bir araya gelen Ayhan Taşçı’nın sportif direktörlük görevine son verildiği belirtilerek kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.
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