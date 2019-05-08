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Eskişehirspor seçime gidiyor

ESKİŞEHİR () - Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da yönetim, Olağan Seçimli ve Mali Genel Kurul kararı aldı. Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Olağan Seçimli ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın...

Eskişehirspor seçime gidiyor

ESKİŞEHİR () - Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da yönetim, Olağan Seçimli ve Mali Genel Kurul kararı aldı.
Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Olağan Seçimli ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi. Açıklamada, 23 Mayıs'ta çoğunluğun sağlanamaması halinde olağanüstü genel kurul toplantısının 30 Mayıs Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı bildirildi.
Eskişehirspor'un 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulunda, Kaan Ay ve Mustafa Topkaya başkanlık için yarışmış, 398 delegenin kullandığı oyların 220'sini alan Kaan Ay Eskişehirspor'un başkanı seçilmişti. 

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