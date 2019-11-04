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Eskişehirspor - Osmanlıspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,()- ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Osmanlıspor'u 3-2 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. Eskişehirspor...

SPOR 03.11.2019, 19:51

Hakan TÜRKTAN-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,()-



ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Osmanlıspor'u 3-2 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, bundan önceki maçları da kazanabileceklerini söyledi.

Demirbakan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz bundan önceki maçlarda dramatik mağlubiyetler aldık. Skor olarak rakiplerin üstün olmasına rağmen bundan önce oynadığımız maçları da kazanabilirdik. İzliyorsunuz nasıl kaybettiğimizi. Bir tweet atmıştım. Taraftarlarımız duyarlılığını gösterdi. Biliyorsunuz şu anda kulüp yönetimsiz. Yönetim istifa etti. Zor şartlarda maça çıktık. Emniyet Müdürümüze de teşekkür ederim. Çok destek oldu bu süreçte. Bundan sonra da destek olacağını söyledi. Gerçekleşecek olan kongrede de inşallah Eskişehirspor'a yakışır bir yönetim sergiler ve bu süreci kazasız bir şekilde atlatırız."

TURAN İNCE: ESKİŞEHİRSPOR'U TEBRİK EDİYORUM 

Osmanlıspor Teknik Direktörü Turan İnce ise, her iki takımın kazanmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Eskişehirspor'u tebrik eden İnce şöyle konuştu:

"Bugün müsabakadan dolayı iki takımı da tebrik etmek lazım. 90 dakika her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Seyirci de çok zevk aldı. Buradan önce Eskişehirspor'u ve özellikle taraftarı tebrik ediyorum. Çünkü bu seyircinin baskısında buraya gelen hiçbir deplasman takımının maç alma şansı yok. Bundan da Eskişehispor takımı çok avantajlı. Bunu da iyi değerlendiriyorlar. Dediğim gibi galip gelen takım her zaman iyidir. Burada Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Biz de önümüzdeki hafta oynayacağımız Giresunspor maçı için hazırlanacağız. Bu maçta yaptığımız hataları yapmamak için çalışacağız."


 

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