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Eskişehirspor-Manisaspor: 1-5

Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,() STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Süleyman Özay (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (x)- Kamil Ahmet (x), Akaminko (x), Uğur İnceman (xx), Tarık Çamdal (x)-...

Eskişehirspor-Manisaspor: 1-5

Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Süleyman Özay (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (x)- Kamil Ahmet (x), Akaminko (x), Uğur İnceman (xx), Tarık Çamdal (x)- Kaan (x)(Dk.34 Ofoedu xx), Hürriyet (xx), Dorukhan (x)(Dk.46 Semih Şentürk x), Ramazan (x)(Dk.62 Meye x), Erkan Zengin (xx), Bruno (x)
MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xxx)- Mikic (xxx)(Dk.75 Fahri xx), Erman (xxx)(Dk.80 Perovıc), Dimov (xxx), Ufuk (xxx)- Metin (xxx) , Emre (xxx), Umut (xxx), İsmail Haktan (xxxx), Bahattin (xxx), Gökhan (xxx)(Dk.68 Billal xxx)
GOLLER: Dk.84 Erkan Zengin (Eskişehirspor), Dk.38 Ufuk, Dk.53, 74 İsmail Haktan, Dk.72 Bahattin, Dk.77 Billal (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Semih Şentürk, Ramazan (Eskişehirspor), İsmail Haktan, Gökhan (Manisaspor)
TÜRKİYE 1'inci Futbol Ligi'nde Eskişehirspor, kendi sahasında Manisaspor'a farklı 5-1 mağlup oldu.
WX38'inci dakikada Gökhan'ın şutunda top kaleci Boffin'den döndü Ufuk boşta kalan meşi yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
53'üncü dakikada Akaminko'nun geri pasında topu kapan İsmail Haktan kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
72'nci dakikada gelişen Manisaspor atağında Bahattin ceza alanına girdi vuruşunda top ağlarla kucaklaştı: 0-3.
74'üncü dakikada Akaminko'dan topu kapan İsmail Haktan düzgün vurdu: 0-4.
77'nci dakikada yine Akaminko'dan topu kapan Billal sert vurdu meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla kucaklaştırdı: 0-5.
84'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin takımının tek golünü kaydetti: 1-5.
Karşılaşma Manisaspor'un 5-1 galibiyetiyle bitti.

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