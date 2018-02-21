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Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,()-  Eskişehirspor'un kendi sahasında Gazişehir Gaziantep'e 4-1 yenildiği maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. Gazişehir Gaziantep'e kötü...

Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,()- 

Eskişehirspor'un kendi sahasında Gazişehir Gaziantep'e 4-1 yenildiği maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Gazişehir Gaziantep'e kötü günlerinde yakalandıklarını söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "İki iyi giden takımın karşılaşmasının zor olacağını müsabaka öncesinde de söylemiştim. Biz de iyi gidişatımızı sürdürmek istiyorduk. Ancak bugün kabul etmek lazım ki kötü bir günümüzde yakalandık. İstediklerimizi bir türlü sahaya yansıtamadık. Bugün istediğimizi oynayamadık" dedi.
ERKAN SÖZERİ: "OYUNCULARIM GÖREVLERİNİ FAZLASIYLA YAPTILAR"
Her iki takımında iyi mücadele ettiğini ifade eden Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ""Biz 5’te 5, akibimiz Eskişehirspor’da 3’te 3 yapmıştı. Çok zor bir maç olacağı zaten aşikardı. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldık. Eskişehirspor öne  geçti. Ama devreyi 1-1 bitirdik. İkinci yarı çok daha coşkulu oynayarak, futbolun daha doğrularını yaparak kazanmayı bildik. Net bir skor aldık. Yolumuza devam ediyoruz, oyuncularımı kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü oyuna sonradan gireni, çıkanı hepsi görevini fazlasıyla yaptılar."

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yücel İldiz'in açıklamaları
-Erkan Sözeri'nin açıklamaları


 

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