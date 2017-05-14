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Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı soyunma odası

ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. Eskişehirspor Teknik Direktörü...

Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı soyunma odası
ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig için Play-Off'ta mücdele edecelerini belirterek, "Buraya geldiğimizde bir hedefimiz vardı. Birinci aşamada bu fırsatı kullanamadık. İkinci aşamada kaçırmayacağız. Bütün çalışmalarımız da yarından itibaren bunun için yapacağız" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, ligde kalma mücadelesi verdiklerini söyledi. Eskişehirspor karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ifade eden Kalpar şöyle konuştu:
"Bizim açımızdan çok zor bir maçtı. Biliyorum Eskişehirspor açısından da zordu. Eskişehir'e karşı Eskişehir'de maç oynamak çok kolay değil, çok güçlü bir ekip, çok iyi bir ekip. Müthiş bir taraftarı var. Ve bunun karşısında bugün iyi mücadele ettik. Gerçekten de çok iyi goller bulduk. Buradan eli boş dönmek istemiyorduk. Bir puan da bizim için çok önemli. Birisi şampiyonluğa oynayan bir ekip, birisi de küme düşmemek için oynayan bir ekip. İki takımı da kutlamak lazım. İkisi de çok iyi mücadele etti. Ben oyuncularımı canı yürekten kutluyorum tebrik ediyorum. Küme düşecek olan takımın mücadelesini örnek olarak gösterebiliriz. Buradan puanla dönmek çok önemli ve değerli olduğu değerlendiriyorum. Burada işimiz bitmedi. Çok önemli bir maçımız daha var. Kendi sahamızda Giresunspor maçı var. İnşallah Giresunspor maçını kazanır bu ligde kalan takım oluruz."

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