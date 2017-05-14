Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Tolga Özkalfa (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Erdinç Sezertam (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Aykut (x) (Dk.38 Uğur İnceman xx), Hakan Çinemre (xx), Bilal Aziz (xx), Tarık Çamdal (xx), Hürriyet (xx), Ramazan (x) (Dk.38 Semih Şentürk xx), Hasan Hüseyin (xx), Erkan Zengin (xxx), Meye (xx) (Dk.67 Kaan xx), Bruno (xx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (xxx)- Uğur (xx), Murat (xx), Gökhan (xxx), Muhammet Reis (xxx), Mehmet Erdem (xxx) (Dk.76 Rıza xx), Erdal (xxx) (Dk.85 Cumali), Ramazan (xxx), Akakpo (xxx), Özgür (xxx), Ahmet (xxx)
GOLLER: Dk.52 Semih Şentürk, Dk.75 Bruno (Eskişehirspor). Dk.18 Erdal, Dk.57 Mehmet Erdem (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Semih Şentürk, Hakan Çinemre, Uğur İnceman, Bilal Aziz, Hasan Hüseyin (Eskişehirspor). Özgür, Mehmet Erdem (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e çıkma şansını play off'a bıraktı.
18'inci dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor atağında Muhammet Reis'in kullandığı serbest atıştan gelen topu Erdal kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
36'ıncı dakikadaTarık'ın ortasında Bruno'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1'inci dakikada Erkan Zengin'in kulandığı köşe atışından gelen topa ceza alanı içinde Meye vurdu, top kalecide kaldı.
46'ncı dakikada Erkan Zengin'in ortasında Uğur İnceman'ın kafa vuruşunda kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.
52'nci dakikada Eskişehispor atağında Erkan Zengin ceza alanında Erdal tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin'in kullandığı penaltı atışında top kaleciden döndü, boşta kalan topu Semih Şentürk ağlara gönderdi: 1-1.
57'nci dakikada gelişen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi atağında Mehmet Erdem ceza alanı dışında topun gelişine vurdu, top kaleci Boffin'in yanından ağlarla buluştu: 1-2.
75'inci dakikada Eskişehirspor atağında defanstan seken topu Bruno düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.
Eskişehirspor'un bu dakikalardan sonra gol arayışları sonuçsuz kalınca maç 2-2 bitti.
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