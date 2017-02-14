Eskişehirspor'dan ayrılan Alpay Özalan: "Başarısızlık yok"

ESKİŞEHİRSPOR'la yollarını ayıran Alpay Özalan, "Ortada sportif başarısızlık yok. Benim buradan gitme nedenim belli" dedi.Manisaspor'a kendi sahasında 5-1 yenilmesinin ardından Eskişehirspor yönetiminin yolları ayırma kararı alarak karşılıklı olarak sözleşmesi fesh edilen Alpay Özalan, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Alpay Özalan, şunları söyledi:"Benim kesinlikle sportif başarısızlığımdan dolayı buradan ayrıldığım söz konusu değildir. Bunu herkes çok iyi biliyor. Ülkemiz bir referandum sürecinden geçiyor. Herkes demokratik hakkını bir birey olarak bu şekilde bu fikirlerini söylüyorlar. Biz de söyledik."ZORLUKLARI ANLATTISezon başlarken yaşadığı zorluklara da değinen Alpay Özalan, bu sıkıntıları kendisinin yapmadığını belirtirken şöyle dedi:"Sezon başında hazırlık kampı bitikten sonra sezonun ilk maçı olan Balıkesirspor karşılaşması dahil, biz iki gün önce transfer yaparak o maça çıktık. Yani hazırlık kampını ben tam olarak oyuncularıma ne oyun sistemimi, ne pozisyon bilgisini ne de kondisyon yüklemelerini çok fazla yapmadan biz maçlara başladık. Bu da tabi ki zorluklar yarattı. Geçen sezondan kalan 5 maçlık saha kapatma seyircisiz oynama cezası vardı. Bunu biz oyuncularımızla birlikte çektik."Göztepe karşılaşmasında takımı sahadan çekme olayını da anlatan Alpay Özalan, bu konuda şunları söyledi:"Orda da benim için yanlış bir algı operasyonu var. Bir defa ben kesinlikte sayın Başkanımız Halil Ünal'ın talimatı olmadan ne böyle bir yetkiye sahibim ne böyle bir iradeye sahibim ne de bu işi yaparım. Kesinlikle başkanımızın talimatıdır, biz de onu yerine getirdik, tabi ki ihale bize kaldı."'LİNÇ GİRİŞİMİ KAMPANYASI BAŞLATILDI'Ligin 10'uncu haftasında liderin 9 puan gerisindeyken ilk yarıyı lider bitirdiklerini hatırlatan Alpay Özalan, referandumda görüşleri açıkladığını linç kampanyası başlatıldığını ifade ederken de şöyle konuştu:"ÇOK GOL ATAN, GALİP GELEN TAKIMIZ""Referandum sürecinde kendi fikir ve düşüncelerimi söyledikten sonra özelikle sosyal medyada bir linç girişimi kampanyası başlatıldı. Manisaspor karşılaşmasına çıkarken benim aleyhime tezahüratlar yapılacağını bir hafta önceden biliyordum, kulağıma geliyordu. Bana son maçtaki ağır yenilgiden sonra, (istifa etmeyi düşündünüz mü?) dediklere zaman (kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Yönetim bir karar alırsa saygı duyarım) diye bir açıklamam var. Çünkü ben düşüncemden ve fikirlerimi özgürce söylemekten dolayı hiçbir zaman hiçbir yerden kaçmam. Aksine daha içine girerim. Dik duruşumu neyse sergilerim. Yönetim kurulu böyle bir karar almıştır. Biz de saygıyla karşılamışızdır. Kesinlikle sportif bir başarısızlık yoktur. Şu an ligin en az yenilen 2 takımından biri Eskişehirspor'dur. Ligin en çok gol atan takımı Eskişehirspor'dur. Ligin en çok galip gelen 2 takımından biri Eskişehirspor'dur. İşin özü, kesinlikle ortada sportif başarısızlık yok, benim buradan gitme nedenim bellidir. Ama herkes şunu şöyle bilsin ki giderken de bizim safımız bellidir, geldiğimizde de safımız belliydi zaten. Herkes hakkını helal etsin."NE OLMUŞTUAlpay Özalan, sosyal medyada referandumda 'evet' oyu vereceğini açıklamasının ardından bazı taraftar grupları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Özalan, takımının 5-1 yenildiği Manisaspor maçında da tribünleri dolduran Eskişehirsporlu taraftarların yoğun protestolarına maruz kalmıştı.

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