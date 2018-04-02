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Eskişehirspor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

ESKİŞEHİR / Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor Kulübü, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, yazılı yaptığı açıklamada,...

Eskişehirspor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

ESKİŞEHİR /

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor Kulübü, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, yazılı yaptığı açıklamada, "Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden teknik direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır.
Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır.
Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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