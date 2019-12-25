beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı

ESKİŞEHİRSPOR?da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Coşkun Demirbakan?ın yerine teknik direktörlüğe 1.5 yıllığına Mustafa Özer getirildi. Bu hafta oynanacak olan Boluspor maçının çok önemli olduğunu ifade eden Eskişehirspor?un...

SPOR 25.12.2019, 16:59
ESKİŞEHİRSPOR?da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Coşkun Demirbakan?ın yerine teknik direktörlüğe 1.5 yıllığına Mustafa Özer getirildi. Bu hafta oynanacak olan Boluspor maçının çok önemli olduğunu ifade eden Eskişehirspor?un yeni teknik patronu Mustafa Özer, ?Bizi bekleyen zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz? dedi.
TFF 1?inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor?da teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından, takımın başına 1.5 yıllığına Mustafa Özer getirildi. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve teknik direktör Mustafa Özer imza öncesi, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri?nde basın toplantısı düzenledi. Coşkun Demirbakan?ın 12 hafta Eskişehirspor?a hakkıyla hizmet vererek bayrağı yere düşürmediğini ifade eden Akgören, ?Dünyanın her yerinde ve Türkiye?de sonuç istediğimiz gibi gelişmediğinde futbolda önce teknik kadroda değişiklik olur, kan değişikliği sağlanır. Bu tutmazsa başka operasyonlara gidilir. Eskişehirspor?un sorunları nedeniyle farklı operasyonlar yapma şansımız yok. Mecburen kan değişikliğine gitme zorunluluğu olmuştur. Kişiliğine, kalitesine, futbol adamlığına kefil olduğumuz, uzun yıllardır tanıdığımız genç, aktif dinamik, başarıya aç, kendi kariyeri için üstün çabalar sarf edeceğine inandığımız birini aradık. Bu temel nitelikler doğrultusunda, geniş kapsamlı bir araştırma yaptık ve ön plana Mustafa Özer çıktı. Kendisiyle bir telefon görüşmesiyle her şeyi tamamladık? dedi.
Mustafa Özer?in görüşme sırasında herhangi bir şart ortaya koymadığını kaydeden Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, ?Mustafa hocamız ?herhangi bir şart yok emrinizdeyim, gerekirse boş kağıda imza atarım? dedi. Eskişehirspor?u çalıştırmanın kendisinin hayali olduğunu söyledi. 15 yıldır kendisini tanırım, futbolculuğundan sonra bağımız kopmadı. Kendisini nasıl geliştirdiğini takip ettim. Türkiye?de az sayıda teknik adamın sahip olduğu pro-lisansa sahip. Güvendiğimiz için de davet ettik. Değişikliğin camiaya hayırlı olmasını diliyorum? şeklinde konuştu.
"AMACIMIZ TAKIMI LİGDE TUTMAK"
Eskişehirspor?un yeni teknik direktörü Mustafa Özer ise 2003 yılında futbolu bıraktıktan sonra 1?inci Lig ekiplerinde ve milli takımlarda çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Eskişehirspor?un futbolculuk kariyerinde önemli bir yeri olduğunu ve ilk hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu belirten Özer, ?Bugün yeniden futbolculuk kariyerimde önemli yeri olan Eskişehirspor?a, evimize dönüyoruz. Eskişehirspor?un camia olarak, tribünleri olarak, spor platformunda ne kadar önemli bir yerinin olduğunun bilincinde olarak buradayız. Ne kadar zor günler yaşarsa yaşasın Eskişehirspor her zaman ayakta kalacaktır. Biz de bunu başarmak için buradayız. Bizi bekleyen zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şimdi önümüzde bizi bekleyen Pazar günü oynayacağımız Boluspor maçımız var. Öncelikle bu maçı ve ardından kamp sürecini çok iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakacağız? dedi.
Açıklamaların ardından Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10