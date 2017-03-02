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Eskişehirspor'da Mustafa Denizli, Erkan Zengin gerginliği

ESKİŞEHİRSPOR'de Boluspor maçı hazırlıkları sırasında teknik direktör Mustafa Denizli ile buz tedavisi için saha kenarına giden Erkan Zengin arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Denizli, Erkan Zengin'i Boluspor maçı kadrosuna...

Eskişehirspor'da Mustafa Denizli, Erkan Zengin gerginliği
ESKİŞEHİRSPOR'de Boluspor maçı hazırlıkları sırasında teknik direktör Mustafa Denizli ile buz tedavisi için saha kenarına giden Erkan Zengin arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Denizli, Erkan Zengin'i Boluspor maçı kadrosuna almadı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde deplasmanda oynanacak olan Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da antrenman sonlarına doğru Mustafa Denizli ile Erkan Zengin arasında gerginlik yaşandı. İddialara göre antrenmanda bacağından hafif şekilde sakatlanan Erkan Zengin buz tedavisi için saha kenarına gitti. Mustafa Denizli de Erkan Zengin'in yanına giderek kendisinden izinsiz olarak antrenmanı terk etmesine tepki gösterdi.
Yaşanan tartışmanı ardından Mustafa Denizli'nin Erkan Zengin'i Boluspor maçı kadrosuna almadığı belirtildi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal da yaşanan gelişmelerin ardından tesislere gelerek teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştü. Kulübün konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.

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