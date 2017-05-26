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Eskişehirspor'da hedef final

TÜRKİYE 1'inci Lig  play off müsabakası yarı finalinin ilk karşılaşmasında deplasmanda Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, pazartesi akşamı sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına final hedefiyle başladı. Kırmızı...

Eskişehirspor'da hedef final
TÜRKİYE 1'inci Lig  play off müsabakası yarı finalinin ilk karşılaşmasında deplasmanda Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, pazartesi akşamı sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına final hedefiyle başladı.
Kırmızı siyahlı takımda adalesinde sertlik nedeniyle Giresunspor maçının 73'üncü dakikasında yerini Kayacan'a bırakan kaleci Boffin'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Boffin'in pazartesi günü saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyum'da başlayacak müsabakada oynayıp oynamayacağının maç günü belli olacağı açıklandı.
Deplasmanda 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, kendi sahasında 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberliklerle galibiyeti halinde play off'ta finale kalan takım olacak. Maçın 3-3 bitmesi durumunda ise müsabaka uzatmaya gidecek, uzatmada da gol olmadığı takdirde penaltı atışlarına geçilecerk.
Bu arada Eskişehirsporlu taraftarlar, 33 bin kişilik Yeni Stadyum'da tribünleri doldurup takımlarına destekte bulunacaklarını açıkladılar.

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