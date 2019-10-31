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Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

ESKİŞEHİRSPOR'da futbolcular kulüpte yaşanan maddi sıkıntılara dikkat çekmek için antrenmana çıkmadı. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yaşanan mali kriz büyüyor. Ligde -5 puanla son sırada bulanan Eskişehirspor'da futbolcular,...

SPOR 30.10.2019, 18:01
Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı
ESKİŞEHİRSPOR'da futbolcular kulüpte yaşanan maddi sıkıntılara dikkat çekmek için antrenmana çıkmadı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yaşanan mali kriz büyüyor. Ligde -5 puanla son sırada bulanan Eskişehirspor'da futbolcular, kulübün durumuna dikkat çekmek amacıyla bugün saat 16.30'da yapılması planlanan antrenmana çıkmadı. Takım kaptanı Sezgin Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, tesislerde yemek çıkmadığını, duş almak için sıcak su olmadığını ve maçlarda giyecek yedek formalarının bile bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm Türkiye'nin bildiği gibi Eskişehirspor Kulübü zor zamanlardan geçiyor. Kongreden sonra verilen sözlerin maalesef tutulmadığı kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Yabancı futbolcularımızın ev kiralarının ödenmediği ve evlerinden çıkarılmak üzere olduğu, otomobillerinin 'rent a car' tarafından alındığı, genç futbolcu kardeşlerimizin de ceplerinde harçlık dahi olmadığını belirtmek isteriz. Tesis çalışanlarımız uzun süredir maaşlarını alamamakta, kimisi kirasını, kimisi de kredi borçlarını ödeyememektedir. Tesiste zaman zaman yemek çıkmadığını, antrenman sonrası duş almak için sıcak su olmadığını hatta maçta giyecek yedek formamız dahi olmadığını belirtmek isteriz. Bu kadar olumsuz şartlarda takımın antrenman ve maça hazırlanması tabii ki kolay olmuyor. Personelimizin de artık dayanacak ekonomik gücü kalmamıştır. İş ahlakımızdan ve Eskişehirspor sevdamızdan dolayı bütün olumsuzluklara rağmen biz futbolcular ve tesis çalışanlarımız bütün iyi niyetimizle kulübü ayakta tutmak için çabalıyoruz. Dışarıya her şey dört dörtlükmüş gibi bir izlenim verilmekte, ama hiçbir şey söylenildiği gibi değil. Bunu kamuoyuna göstermek adına, maalesef bir tepki göstermek zorunda kaldık. Futbolcular ve tesis çalışanları olarak, bugün antrenmana çıkmama kararı aldık."

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