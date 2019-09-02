Eskişehirspor - Bursaspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında, Eskişehirspor, evinde Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa beklemedikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Karşılaşma öncesinde dinamik bir takımla karşılaşacaklarını tahmin ettiklerini de belirten Çapa, "Bizim açımızdan çok üzücü bir akşam oldu. Beklemediğimiz bir sonuçtu. Karşılaşmadan önce çok dinamik bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Temkinli olmamız gerekiyordu. Maalesef girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bu bizim adımıza gerçekten üzücü oldu. Kısacası 90 dakikayı değerlendirecek olursak, Bursaspor pozisyonsuz 2-0 maçı kazandı. 6-7 tane çok net gol pozisyonunu kaçırdık. Ama maalesef futbolda atamazsanız başka bir şansınız yok. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Geçen hafta girmiş olduğumuz, bu hafta girmiş olduğumuz pozisyonlar çok cömertçe harcandı. Bu da bizim açımızdan üzücü oldu. Tam oyunu iyi oynadığımız dönemde Furgan'ın ayağına kramp girmesi ve sağlık ekibinin değiştirmemizin gerektiğini söylediği için değiştirmek zorunda kaldık. Orta sahada biraz daha deneyimli arkadaşımızı oyuna kattık. Kontrolü elimize geçireceğimizi düşünmüştük. Pozisyona girmekte sıkıntı yaşamıyorduk. Rüzgar karşımızda skor olsun, saha olsun bu kadar sertliğe bu kadar tolerans tanımak beni şaşırttı. Kartların hangi koşullarda verildiğini artık açıkçası kurallara değil hakemlerin inisiyatifine göre verilmeye başladı. Rüzgar Eskişehirspor'un karşısında rüzgarı arkamıza almamız gerekiyor. İyi oynayıp mağlup olduğunuzda insanları üzüyor. Bu 14 günü Eskişehirspor'un iyi değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu. YALÇIN KOŞUKAVAK: ZOR ŞARTLARDA, HERKESİN BİLDİĞİ SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORUZ Ligde iskelet kadrosu olmayan tek takımın Bursaspor olduğunu ifade eden Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Eskişehir deplasmanı zor bir deplasman. Oyuncu kadrosunda da bu ligi bilen ve genç oyuncuları var. Eskişehir takımı geçen sene bu ligi mevcut oyuncuları ile test ettiler. Biz şu an bu aşamadayız. Eskişehir'in zor bir deplasman olacağını biliyordum. İlk 45 dakikada oyunu kontrol edemedik. Top çok fazla Eskişehirspor'da kaldı. Ön alandaki baskıları kıramadık. Sürekli top kayıplarıyla Eskişehir'in oyuna hakim olmasına olanak sağladık. İkinci yarı itibariyle birinci ve ikinci bölgede biraz daha topa sahip olup Eskişehirspor'un baskılarını kırmaya başladı ki oyunu dengeye getirmeye başladık. İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika arasında çok ciddi bir fark vardı ama bu çok normal ve doğal. Benim oyuncularım henüz bu lige adaptasyon sürecindeler. Öne geçince oyunun kontrolünü ele almaya başladık. Latovlavici ile sahalarda ender görülen müthiş golüyle 2-0 öne geçtik ve oyunu kontrol ettik. Bazı değişiklikler yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor'a hayırlı olsun. Hem kulübü zor şartlarda, herkesin bildiği sorunlarla mücadele ediyoruz. Hem de bir yandan transfer, diğer yandan takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Ligde 18 takım var ve iskelet bir kadrosu olmayan tek takım Bursaspor. Bunun yanında da maç kazanmaya çalışıyoruz. Kolay şeyler değil. Ama çok şükür maç da kazanıyoruz, oyuncu da kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.