Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay: Ligde kaldık, istifamızı istediler

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay, Afjet Afyonspor karşılaşmasının ardından ligde kalmalarının kesinleşmesine rağmen taraftarların kendisini istifaya davet ettiğini söyledi. Olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmadığını açıklayan Ay, "Ne yaptık da istifamızı istiyorlar anlayamadım. Tatildeyim, alakasız birçok şeyle karşılaştım. Yalan yanlış bilgilerle insanların beynini yıkamışlar" dedi.

Süper Toto 1'nci Lig takımlarından Eskişehirspor'a geçen 18 Ocak 2019'da yapılan kongrede başkan seçilen Kaan Ay ile yönetimi olağan seçimli, mali genel kurul kararı aldı. 23 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurul öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Kaan Ay, basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal ve asbaşkan Mehmet Kahya ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Seçildiklerinde kulübün sorunlarını bilerek geldiklerini anlatan Kaan Ay, Eskişehirspor'un 158 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Dört aylık dönemde borçlara ilişkin 10 milyon TL'lik ödemeler yaptıklarını kaydeden Ay, "158 milyon TL borcu olan, 2.5 yıldır transfer tahtası kapalı olan bir kulüp, kapısında icraların eksik olmadığı, alt yapısını deplasmanlara götüremeyen bir kulüp, tesislerinde yemek bile çıkaramayan bir kulüp devraldık. Dört aylık yönetimimizde 10 milyon TL borç ödedik. Bu aslında daha fazlaydı ancak döviz kurları nedeniyle bu seviyede kaldı. Transfer tahtasını açarak kadromuza 15 oyuncu ile takviye yaptık. İcralara kısmı ödemeler yapılarak durduruldu. Her şerde bir hayır vardır, sezon başındaki transfer yasağı bize hayır getirdi, birçok genç oyuncumuzu kazandık" dedi.

"REKLAMDAN 3 HAFTADA 335 BİN LİRA KAZANDIK"

Eskişehir'de oynan Avrupa Şampiyonası grup elemesi maçında Türkiye'nin 4-0 kazandığı Moldova karşılaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehirspor'a LED reklam panoları hediye etmişti. Üç haftalık maçlarda takıma bu reklamlar sayesinde 335 bin TL'lik gelir sağladıklarını anlatan Kaan Ay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Bilindiği gibi LED reklam panolarını bize verdi. Eskişehirspor buradan kalıcı gelir elde edecektir. Son üç maçta kulübe 335 bin TL kaynak sağladık. Bunun yıllık değerlendirmesinde yaklaşık 1.5 milyon TL'lik gelir kaynağı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE VE GALAYASARAY'IN KALECİLERİNE TALİP OLDUK"

Eskişehirspor kulübü Başkanı Kaan Ay, kaleci transferi yapamadıkları için çok eleştiriler aldıklarını söyledi. Transfer yasağının kalktığı devre arasında hiçbir takımın birinci ya da ikinci kalecisini satmak istemediğini ifade eden Ay, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalecilerine de talip olduklarını söyleyerek, "Neden kaleci alınmadığı çok tepkilere ve eleştirilere neden oldu. Biz Fenerbahçe'den Carlos Kameni ile görüştük, kendisi Eskişehirspor'a gelmek istemedi. En son Fuat Çapa hocamız kendisini aradı ama gelmek istemedi. Onun dışında Evkur Yeni Malatyaspor'dan bir kaleci istedik. Yarı sezonda kimse birinci ve ikinci kalecisini satmaz. Ona rağmen aradık vermediler. Erzurumspor'u aradık Hakan'ı istedik, vermediler. Sivasspor'dan o dönem kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı istedik, gelmedi. En son Galatasaray'ın 4'ncü kalecisi Eray'ı alalım istedik. Bizden 1 milyon 400 bin para istedi, bizde bu ücreti ödeyemeyiz dedik" açıklamasında bulundu.

BAŞKANLIĞA ADAY OLMADI

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay, yapılacak olan seçimli mali genel kurulda başkan adayı olmadığını açıkladı. Takımın ligde kalmasının garantilendiği günlerde bile taraftarlardan 'istifa çağrısı' aldığını anlatan Ay, "Ne yaptık da istifamızı istiyorlar anlayamadım. Tatildeyim, alakasız birçok şeyle karşılaştım. Yalan yanlış bilgilerle insanların beynini yıkamışlar. Biz Afyon maçından sonra takım ligde kaldı diye sevindiğimiz yerde taraftar bizi istifaya davet etti. Sosyal medyada çıkanlar son damla oldu. Biz seçildiğimiz günden beri eleştiriliyoruz. Son dönemde iftiralar da başladı. Bana iftira atarsan ben orada olmam. Eleştirilere sonuna kadar açığım, mantıklı eleştiriler başarıya götürür. Yalan yanlış, iftiralar atarsan ben orada yokum. Ben maddi gücümü, zamanımı harcayacağım, sonra da bana iftira atacak. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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