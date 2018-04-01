Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok: 1-3

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, () STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ata Yıldırım (xx), Burak Cansız (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (x) - Dorukhan (xx), Akaminko (xx), Semih Güler (xx)(Dk. 54 Hasan Ayaroğlu xx), Kaan (xx)(Dk....

Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok: 1-3

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, ()

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ata Yıldırım (xx), Burak Cansız (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (x) - Dorukhan (xx), Akaminko (xx), Semih Güler (xx)(Dk. 54 Hasan Ayaroğlu xx), Kaan (xx)(Dk. 78 Fıratcan xx), Bruno (x), Hürriyet (xx), Aykut (x), Hasan Hüseyin Acar (x), Ofoedu (xx)(Dk. 61 Bilal Aziz xx), Semih Şentürk (x)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukoviç (xx) - Oğuzhan (xxx), Nizamettin (xxx), Furkan  (xxx), Sedat (xxx)(Dk. 74 Kethevoama xx),  Oğuz (xxx), Uğur (xxx), Otoo (xxx)(Dk. 78 Mehmet xx), Burak (xxx), Bülent (xxx)(Dk. 89 Doğa), Cumali (xxx)
GOLLER: Dk. 62 Kaan (Eskişehirspor).  Dk.45+2 Otoo, Dk. 68 Sedat, Dk. 74 Burak (Balıkesirspor Baltok)
KIRMIZI KART: Dk. 42 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Hürriyet, Kaan, Fıratcan, Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor) - Cumali, Oğuz, Mehmet (Balıkesirspor Baltok )

Spor Toto 1'inci Ligde mücadele eden Eskişehirspor kendi sahasında Balıkesirspor Baltok'a 3-1 yenildi.
42'nci dakikada rekibine sert giren Eskişehirsporlu Semih Şentürk kırmızı kartla oyundan atıldı.
45+2'nci dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Otto kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1. 
62'nci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun pasında ceza alını içinde Kaan topuğuyla dokundu, top ağlarla buluştu: 1-1.
68'inci dakikada gelişen Balıkesir Baltok atağında ceza alanı içinde Burak sert vurdu, top kaleciden döndü, boşta kalan topu Sedat ağlara gönderdi: 1-2.
74'üncü dakikada Burak, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 1-3.
Karşılaşma Balıkesir Baltok'un 3-1 galibiyeti ile bitti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314